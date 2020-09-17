Прокуратура Польши требует ареста российских диспетчеров, работавших при крушении самолёта президента Качиньского

Как сообщила пресс-секретарь национальной прокуратуры Польши Эва Бялик 16 сентября, с ходатайством о временном аресте диспетчеров в окружной суд Варшавы обратилась следственная группа ведомства. «Польское радио» отмечает, что решение об аресте станет шагом к объявлению обвиняемых в международный розыск с последующим требованием об экстрадиции в Варшаву. https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2583789, Prokuratura-Krajowa-wniosek-o-tymczasowy-areszt-dla-trzech-kontrolerow-z-lotniska-w-Smolensku

Польша инициирует процедуру ареста трёх авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту«Смоленск-Северный» в 2010 году в день крушения правительственного самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту.

«Обвинения, предъявленные инспекторам, касаются умышленной авиакатастрофы, в результате которой погибло много людей», — говорит Бялик.

Сообщается, что следственная группа неоднократно осматривала обломки лайнера, которые хранятся в районе аэропорта, и обращалась в Россию с просьбой оказать юридическую помощь в том числе с допросом фигурантов. Было подано несколько десятков заявлений, выполнения ключевых процессуальных действий Варшава не добилась.

После повторной проверки, прокуратура полагает, что в день крушения вышла из строя радиолокационная система посадки, Ту-154 исчез с мониторов, а диспетчеры, не зная фактического местоположения самолёта, давали пилотам команды, разрешающие снижение и условный заход на посадку. К такому заключению пришли, изучив записи переговоров и сравнив их с данными о положении лайнера.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер Ту-154М, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. Делегация летела на семидесятую годовщину Катынского расстрела. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.