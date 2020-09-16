Пожарная безопасность Колпинской воспитательной колонии в Петербурге успела дойти до суда. Учреждению дали двенадцать месяцев на то, чтобы устранить нарушения.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга опубликовала фотографии воспитательной колонии на Севостьянова, куда вечером 16 сентября вызвали МЧС тушить ветошь на третьем этаже неэксплуатируемого общежития.

Как рассказали в пресс-службе, накануне Колпинский райсуд удовлетворил иск к ФКУ Ленинградского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в интересах неопределенного круга лиц. Учреждение обязали в течение года устранить нарушений по пожарной безопасности.