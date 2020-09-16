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16.09.2020 22:48
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Колпинскую колонию через суд обязали разобраться с пожарной безопасностью. Общежитие задымилось на следующий день

Пожарная безопасность Колпинской воспитательной колонии в Петербурге успела дойти до суда. Учреждению дали двенадцать месяцев на то, чтобы устранить нарушения.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга опубликовала фотографии воспитательной колонии на Севостьянова, куда вечером 16 сентября вызвали МЧС тушить ветошь на третьем этаже неэксплуатируемого общежития.

Как рассказали в пресс-службе, накануне Колпинский райсуд удовлетворил иск к ФКУ Ленинградского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в интересах неопределенного круга лиц. Учреждение обязали в течение года устранить нарушений по пожарной безопасности.

Так, например, требуется проверить сети внутреннего противопожарного водоснабжения, наладить сигнализацию, а в некоторые помещения установить извещатели, а также ответственным лицам предписано пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.

Проверять навыки пришлось буквально на следующий день после заседания. В УФСИН сообщили по факту случившегося назначена служебная проверка, на место выехало руководство.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

killbeachtrash
Кто производитель то сигнализации ??? Которая не срабатывает или датчиков ??? Наверное "Истинные патриоты России" по "распилу" госсредств ?
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