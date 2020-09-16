Воспитательной колонии в Колпино потребовалась помощь пожарных. На месте работают сотрудники МЧС

По данным нашего издания, МЧС продолжает работы на объекте. Материальные ценности происшествие не затронуло.

О случившемся в пенитенциарном учреждении на Севастьянова, 49, «Фонтанке» сообщили в УФСИН по Петербургу и Ленинградской области. В неэксплуэтируемом здании на территории колонии произошло тление ветоши. Её уже потушили, обошлось без пострадавших и эвакуации.

В воспитательной колонии в Колпинском районе Петербурга, где отбывают наказание несовершеннолетние, вечер 16 сентября закончился вызовом пожарных. Тушить пришлось тлеющую ветошь.

В пресс-службе городского МЧС сообщили, что вызов с Севастьянова поступил на пульт дежурного в 21:25, через девять минут на место прибыли расчёты. Ветошь на площади 1 метр горела на третьем этаже неиспользуемого общежития.

«Никто не пострадал, ликвидировано до прибытия», — добавили в ведомстве.



Воспитательная колония в Колпино мужская, там отбывают наказание несовершеннолетние. Основана в 1972 году. На территории есть храм, работает школа и площадка предприятия «Новое поколение» на 120 рабочих мест. Как сказано на сайте, воспитанников привлекают к оплачиваемому труду по выпуску детских настольных игр в помещении с ремонтом и оборудованием по европейским стандартам.

