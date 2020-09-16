Горсуд оставил в силе решение о незаконности избрания главы оппозиционного муниципалитета

Городской суд Петербурга оставил в силе решение первой инстанции о признании незаконным избрания главой МО №72 депутата от Партии Роста Павла Швеца. Об этом он 16 сентября рассказал «Фонтанке». Народный избранник планирует подать кассацию.

Иск в Фрунзенский районный суд подал депутат этого же муниципалитета, единоросс Игорь Артемьев. После второй инстанции решение вступило в силу. Совету дали месяц на отмену решения об избрании.

Кандидаты от Партии Роста по итогам выборов получили 15 из 20 мандатов. По словам Швеца, для того, чтобы избрать главу повторно, на заседании должны присутствовать не менее 11 депутатов, такое же количество должно поддержать претендента на этот пост.