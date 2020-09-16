Двое россиян попали под санкции США из-за деятельности в киберсфере

Соединённые Штаты расширили антироссийский санкционный список. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало соответствующее заявление 16 сентября.



В список граждан особых категорий и запрещённых лиц (Specially Designated Nationals List) внесли 35-летнего Дмитрия Карасавиди из Москвы и Даниила Потехина из Воронежа, который также известен как Сергей Валерьевич Киреев или cronuswar. Ему, как указано в заявлении, 25 или 30 лет.

Отмечается, что под санкции они попали из-за деятельности в сфере кибербезопасности. Подробных объяснений ведомство пока не даёт. В качестве дополнительной информации Минфин США указывает их электронную почту и данные альтернативных электронных кошельков для криптовалюты.