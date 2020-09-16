FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 19:43
0
Печать

Двое россиян попали под санкции США из-за деятельности в киберсфере

Соединённые Штаты расширили антироссийский санкционный список. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало соответствующее заявление 16 сентября.

В список граждан особых категорий и запрещённых лиц (Specially Designated Nationals List) внесли 35-летнего Дмитрия Карасавиди из Москвы и Даниила Потехина из Воронежа, который также известен как Сергей Валерьевич Киреев или cronuswar. Ему, как указано в заявлении, 25 или 30 лет.

Отмечается, что под санкции они попали из-за деятельности в сфере кибербезопасности. Подробных объяснений ведомство пока не даёт. В качестве дополнительной информации Минфин США указывает их электронную почту и данные альтернативных электронных кошельков для криптовалюты.

Включение в Specially Designated Nationals List означает, что гражданам США запрещено каким-либо образом взаимодействовать с физическими или юридическими лицами из этого списка.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний