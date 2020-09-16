«Напоминаем о себе и приглашаем Дениса Четырбока отведать лучшую pizza napoletana в маленький ресторанчик, расположенный в жилом доме за пределами центрального района. Ваш любимый Малый Бизнес», — написал он, тегнув парламентария.

Владельцы небольших ресторанов, которые могут лишиться своего бизнеса из-за скандального закона о «50 квадратных метрах», испекли пиццу с изображением его автора Дениса Четырбока. Фотографии разместил 16 сентября на своей странице в Facebook участник Союза независимых рестораторов и владелец бара «Бакунин» Александр Романенко.

Сам Денис Четырбок сообщил «Фонтанке», что приглашений пока не получал, так как лично ведет аккаунты в ВК, «Телеграме» и «Инстаграме». «Я вот всех приглашал для участия в рабочей группе, мне кажется, что это будет полезнее, тем более что мы уже на финальной стадии работы над проектом», — сказал он.

Принятое в июле ужесточение правил продажи алкоголя («закон о 50 кв. м») подписало приговор примерно 1000 заведениям общепита. После того, как губернатор Александр Беглов назвал документ «поспешным» и призвал не губить добросовестный бизнес, парламентарии сели с бизнесом за стол переговоров. Но переговоры зашли в тупик: предложения Дениса Четырбока по смягчению закона для центральных районов не устроили бизнес, на полную отмену закона не готов пойти сам парламентарий.



Также 10 сентября владелец бара «Ясли» Александр Зарайский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой провести экспертизу закона «о 50 квадратных метрах» на предмет «действий, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательства». Такая экспертиза, согласно закону Петербурга, должна проводиться органами власти, но фактически инструмент не используется, так как не определен механизм.

