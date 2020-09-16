«Я считаю, что они нарушили многие законы». Бывший глава российской легкой атлетики оспорит приговор французского суда по делу о допинге

«Решение было принято судом Франции без возможности защиты моих интересов. Я думаю, что придётся обращаться в Верховный суд Франции и Суд по правам человека, потому что другого варианта защитить свои интересы нет... Я честный человек, ничего не нарушал. Но Франция объявляет об обратном, говорит, что я отказался от сотрудничества. Я не отказался от сотрудничества. Они (представители Франции. — Прим. ред.) приезжали сюда два года тому назад. Мы с ними провели длительную беседу, и прокурор Франции присутствовал. Я ответил на все вопросы. Но в чём дело? Дело в том, что они принимают самостоятельное решение — и до свидания. У них нет никаких доказательств, что я занимался тем, о чём они говорят. Я считаю, что они нарушили многие законы, в том числе и Франции», — подчеркнул Балахничёв.

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) прокомментировал решение парижского суда приговорить его к трём годам тюрьмы. В интервью радиостанции «Говорит Москва» 16 сентября Валентин Балахничёв заявил о намерении подать апелляцию.

Валентина Балахничёва признали виновным по делу о сокрытии подозрительных допинг-проб российских легкоатлетов. По тому же делу к четырем годам приговорили 87-летнего Ламина Диака, бывшего главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций.



Французские власти считают, что Диак с 2001 по 2012 год помог скрыть подозрительные тесты более 800 легкоатлетов из разных стран мира, в том числе из России. Считается, что за это Диак брал денежное вознаграждение в том числе от Балахничёва.

