FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 18:50
2
Печать

«Я считаю, что они нарушили многие законы». Бывший глава российской легкой атлетики оспорит приговор французского суда по делу о допинге

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) прокомментировал решение парижского суда приговорить его к трём годам тюрьмы. В интервью радиостанции «Говорит Москва» 16 сентября Валентин Балахничёв заявил о намерении подать апелляцию.

«Решение было принято судом Франции без возможности защиты моих интересов. Я думаю, что придётся обращаться в Верховный суд Франции и Суд по правам человека, потому что другого варианта защитить свои интересы нет... Я честный человек, ничего не нарушал. Но Франция объявляет об обратном, говорит, что я отказался от сотрудничества. Я не отказался от сотрудничества. Они (представители Франции. — Прим. ред.) приезжали сюда два года тому назад. Мы с ними провели длительную беседу, и прокурор Франции присутствовал. Я ответил на все вопросы. Но в чём дело? Дело в том, что они принимают самостоятельное решение — и до свидания. У них нет никаких доказательств, что я занимался тем, о чём они говорят. Я считаю, что они нарушили многие законы, в том числе и Франции», — подчеркнул Балахничёв.

Валентина Балахничёва признали виновным по делу о сокрытии подозрительных допинг-проб российских легкоатлетов. По тому же делу к четырем годам приговорили 87-летнего Ламина Диака, бывшего главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Французские власти считают, что Диак с 2001 по 2012 год помог скрыть подозрительные тесты более 800 легкоатлетов из разных стран мира, в том числе из России. Считается, что за это Диак брал денежное вознаграждение в том числе от Балахничёва.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Sonata
Его обвинили в активной и пассивной коррупции. Но здесь это даже не порок, это привилегия.
Brit
Пусть скажет спасибо, что не отправили на тот свет, как двух других "честных" чиновников, руководивших мочеиспусканием.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний