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16.09.2020 16:45
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Экс-глава российской лёгкой атлетики приговорён к трем годам тюрьмы во Франции по делу о допинге

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв приговорён во Франции к трём годам тюрьмы по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. Об этом в среду, 16 сентября, пишет «Р-Спорт».

Балахничёв возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. По тому же делу был осуждён на 4 года 87-летний Ламин Диак, бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Французские власти считают, что Диак с 2001 по 2012 год помог скрыть подозрительные тесты более 800 легкоатлетов из разных стран мира, в том числе из России. Следствие считает, что за это Диак брал денежное вознаграждение в том числе от Балахничёва.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
Балахнин (радостно) - Я остаюсь во Франции, я буду здесь жить!
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