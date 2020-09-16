Святой источник в Калининграде осквернили уроженцы не Чечни, а Дагестана. Об этом 16 сентября в видеообращении на Youtube заявил глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов.



По его словам, обувь в источнике мыли военнослужащие из Дагестана, которые проходят службу в регионе. Кадимагомедов принес извинения за их поведение.



Председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов в том же ролике говорит, что причиной такого поведения стало «невежество». «И в этой связи от лица всех национально-культурных мусульманских автономий приношу свои извинения и призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность. Эта ситуация будет детально разобрана», — подчеркнул он.