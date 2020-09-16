Стало известно, кто мыл обувь в святом источнике в Калининграде. Уроженцы Чечни ни при чем
Святой источник в Калининграде осквернили уроженцы не Чечни, а Дагестана. Об этом 16 сентября в видеообращении на Youtube заявил глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов.
По его словам, обувь в источнике мыли военнослужащие из Дагестана, которые проходят службу в регионе. Кадимагомедов принес извинения за их поведение.
Председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов в том же ролике говорит, что причиной такого поведения стало «невежество». «И в этой связи от лица всех национально-культурных мусульманских автономий приношу свои извинения и призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность. Эта ситуация будет детально разобрана», — подчеркнул он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров уже сообщал, что уроженцы его региона с осквернением источника никак не связаны. «Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание», — подчеркнул Кадыров.
В соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. Делают они это осознанно, один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Ролик уже попал в поле зрения полиции.