FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
75.19р89.36р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 18:29
1
Печать

Стало известно, кто мыл обувь в святом источнике в Калининграде. Уроженцы Чечни ни при чем

Святой источник в Калининграде осквернили уроженцы не Чечни, а Дагестана. Об этом 16 сентября в видеообращении на Youtube заявил глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов.

По его словам, обувь в источнике мыли военнослужащие из Дагестана, которые проходят службу в регионе. Кадимагомедов принес извинения за их поведение.

Председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов в том же ролике говорит, что причиной такого поведения стало «невежество». «И в этой связи от лица всех национально-культурных мусульманских автономий приношу свои извинения и призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность. Эта ситуация будет детально разобрана», — подчеркнул он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров уже сообщал, что уроженцы его региона с осквернением источника никак не связаны. «Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание», — подчеркнул Кадыров.

В соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. Делают они это осознанно, один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Ролик уже попал в поле зрения полиции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

aaignat
Пусть листами из своей зелёной книжки подотрутся и их грехи будут прощены
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний