«Нелюдь без религии и национальности». Кадыров заявил, что обувь в святом источнике мыли не чеченцы

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об уроженцах Кавказа, мывших обувь в святом православном источнике в Калининграде.



«Это событие не может оставить равнодушным никого из верующих. Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента», — пишет в своем телеграм-канале 16 сентября Кадыров.



И уточняет, что в СМИ и блогосфере «парней сразу же назвали чеченцами». Однако инициированная им проверка выявила, что «ребята вовсе не чеченцы».

