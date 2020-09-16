«Нелюдь без религии и национальности». Кадыров заявил, что обувь в святом источнике мыли не чеченцы
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об уроженцах Кавказа, мывших обувь в святом православном источнике в Калининграде.
«Это событие не может оставить равнодушным никого из верующих. Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента», — пишет в своем телеграм-канале 16 сентября Кадыров.
И уточняет, что в СМИ и блогосфере «парней сразу же назвали чеченцами». Однако инициированная им проверка выявила, что «ребята вовсе не чеченцы».
«Я считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность. Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание», — подытожил Кадыров.
При этом ранее руководитель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев сообщал, что участников инцидента заставят извиниться за содеянное.
В соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. Делают они это осознанно, один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Ролик уже попал в поле внимания полиции.