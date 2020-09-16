Спрос на почти готовое жилье за год вырос на треть. Покупок «на котловане» стало меньше

Покупатели квартир в новостройках все чаще стали приобретать жилье в высокой стадии готовности. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», на первичном рынке недвижимости эконом- и комфорт-класса доля таких жилых комплексов в структуре покупок составляет 36%, что на треть больше, чем в 2019 году.

Как уточняют аналитики, объекты с высокой степенью готовности (80% и выше) — это, как правило, полностью построенные дома, где уже ведутся внутренние работы и отделка помещений. Доля проектов на стадии котлована в структуре продаж снизилась за год с 31,5% до 22,5%.