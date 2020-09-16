С надеждой на возврат. Ростуризм хочет увеличить максимальный размер туристического кешбэка до 50 тысяч рублей
Ростуризм предложил расширить программу компенсаций россиянам, которые готовы отдыхать в России. Как следует из опубликованного ведомством 16 сентября проекта постановления правительства, максимальный размер кешбэка может быть увеличен до 50 тысяч рублей.
Также Ростуризм считает целесообразным сократить необходимый период проживания до двух ночей, снять ограничения по минимальной стоимости путевки и добавить в перечень учреждений санатории, ведущие медицинскую деятельность по лицензии, и места детского отдыха.
Первая акция по стимулированию внутреннего туризма прошла с 21 по 28 августа. Участники смогли оформить возврат денег за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Владимира Путина предложил использовать деньги, оставшиеся после первой программы, на ее продление до конца года, включая новогодние каникулы. Президент одобрил инициативу, предложив правительству проработать идею выделения дополнительных средств — уже на 2021 год.