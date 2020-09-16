С надеждой на возврат. Ростуризм хочет увеличить максимальный размер туристического кешбэка до 50 тысяч рублей

Ростуризм предложил расширить программу компенсаций россиянам, которые готовы отдыхать в России. Как следует из опубликованного ведомством 16 сентября проекта постановления правительства, максимальный размер кешбэка может быть увеличен до 50 тысяч рублей.

Также Ростуризм считает целесообразным сократить необходимый период проживания до двух ночей, снять ограничения по минимальной стоимости путевки и добавить в перечень учреждений санатории, ведущие медицинскую деятельность по лицензии, и места детского отдыха.