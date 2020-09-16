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16.09.2020 14:21
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Брейвик хочет выйти по УДО и подать в суд на государство за нарушение его прав

Андрес Брейвик, отбывающий 21-летнее заключение в тюрьме Шиен после массового убийства 77 человек, подал заявление об условно-досрочном освобождении.

«Андерс Беринг Брейвик хочет освободиться по УДО. Он также планирует новый судебный процесс против государства за нарушение прав человека», — цитирует 16 сентября заявление адвоката Ойстейна Сторрвика издание VG.

Сторона защиты настаивает, что Брейвик имеет право на условно-досрочное освобождения. «Это право, которым обладают все заключенные и которым он хочет воспользоваться», — заметил адвокат.

Брейвик также собирается снова судиться с норвежским государством. В 2015 году он уже предпринял попытку сделать это, но суд отклонил заявление. «Мы планируем <...> новый иск о длительной изоляции в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека», — подчеркнул адвокат.

Брейвик уже заявлял о раскаянии. «Если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — отметил норвежец.

22 июля 2011 года Андрес Брейвик совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял 69 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимум в Норвегии, но срок можно продлевать многократно, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным.

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Комментарии (4)

Bobr Dobr
Бесплатный совет. Норвегия это неотъемлемая часть трехполой Гейвропы.
Брейвику надо сменить пол.
Агнесса Брейвик! Она ничего не совершала! Свободу Агнессе!
Мужской Взгляд
Вот они гримасы толерантности. На самом деле он вряд ли хочет выйти на свободу, поскольку понимает, что там его ждут родственники невинно убитых им людей.
bobanya1
пускай выходит! думаю, что некоторые родственники тех 69+8 с нетерпением ждут этого выхода )))
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