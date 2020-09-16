Брейвик хочет выйти по УДО и подать в суд на государство за нарушение его прав

Сторона защиты настаивает, что Брейвик имеет право на условно-досрочное освобождения. «Это право, которым обладают все заключенные и которым он хочет воспользоваться», — заметил адвокат.

«Андерс Беринг Брейвик хочет освободиться по УДО. Он также планирует новый судебный процесс против государства за нарушение прав человека», — цитирует 16 сентября заявление адвоката Ойстейна Сторрвика издание VG.

Андрес Брейвик, отбывающий 21-летнее заключение в тюрьме Шиен после массового убийства 77 человек, подал заявление об условно-досрочном освобождении.

Брейвик также собирается снова судиться с норвежским государством. В 2015 году он уже предпринял попытку сделать это, но суд отклонил заявление. «Мы планируем <...> новый иск о длительной изоляции в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека», — подчеркнул адвокат.



Брейвик уже заявлял о раскаянии. «Если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — отметил норвежец.

