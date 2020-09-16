Брейвик хочет выйти по УДО и подать в суд на государство за нарушение его прав
Андрес Брейвик, отбывающий 21-летнее заключение в тюрьме Шиен после массового убийства 77 человек, подал заявление об условно-досрочном освобождении.
«Андерс Беринг Брейвик хочет освободиться по УДО. Он также планирует новый судебный процесс против государства за нарушение прав человека», — цитирует 16 сентября заявление адвоката Ойстейна Сторрвика издание VG.
Сторона защиты настаивает, что Брейвик имеет право на условно-досрочное освобождения. «Это право, которым обладают все заключенные и которым он хочет воспользоваться», — заметил адвокат.
Брейвик также собирается снова судиться с норвежским государством. В 2015 году он уже предпринял попытку сделать это, но суд отклонил заявление. «Мы планируем <...> новый иск о длительной изоляции в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека», — подчеркнул адвокат.
Брейвик уже заявлял о раскаянии. «Если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — отметил норвежец.
22 июля 2011 года Андрес Брейвик совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял 69 человек.
Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимум в Норвегии, но срок можно продлевать многократно, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным.