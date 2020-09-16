В Стрельне автомобиль врезался в забор: по словам очевидцев, металл, пробив стекло, ранил девушку
Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение минувшим вечером в Стрельне напротив трамвайного кольца.
О серьёзной аварии на Санкт-Петербургском шоссе сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь с 15 на 16 сентября. По их словам, в ДТП участвовала одна машина, водитель, как говорят, «дал руля». Сам он не пострадал, а его 21-летняя пассажирка якобы была не пристегнута и «словила некислую черепно-мозговую» травму. Голову ей повредило дорожное ограждение, пробившее лобовое стекло, пишет Сергей. «Когда я подошёл, у неё были судороги, — рассказывает один из очевидцев. — Мимо на трамвае ехали полицейские, которые увидели это в окно и выбежали помогать».
На место прибыли медики. Кто-то утверждает, что тормознули ехавшую мимо карету Скорой помощи, кто-то — что по рации скорую вызвали сотрудники ППС.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.