FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
75.19р89.36р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 07:39
2
Печать

В Стрельне автомобиль врезался в забор: по словам очевидцев, металл, пробив стекло, ранил девушку

Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение минувшим вечером в Стрельне напротив трамвайного кольца.

О серьёзной аварии на Санкт-Петербургском шоссе сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь с 15 на 16 сентября. По их словам, в ДТП участвовала одна машина, водитель, как говорят, «дал руля». Сам он не пострадал, а его 21-летняя пассажирка якобы была не пристегнута и «словила некислую черепно-мозговую» травму. Голову ей повредило дорожное ограждение, пробившее лобовое стекло, пишет Сергей. «Когда я подошёл, у неё были судороги, — рассказывает один из очевидцев. — Мимо на трамвае ехали полицейские, которые увидели это в окно и выбежали помогать».

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

На место прибыли медики. Кто-то утверждает, что тормознули ехавшую мимо карету Скорой помощи, кто-то — что по рации скорую вызвали сотрудники ППС.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

***_555
Колхоз-ксенон, пацанские диски. чОткая тачила, чОткий пацанчег.
Coulthard
Или "дал (кому-то) руль", или "(что-то) дал, руля".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний