Под Петербургом лиса провалилась в пятиметровый люк. Ей помогли удача и бельевая верёвка
Ролевые игры в антуражных локациях Ломоносовского района Ленобласти закончились вполне реальным спасением. Поклонники сталкерстрайка помогли лисице, застрявшей в «каменном мешке».
О спасательной операции рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 15 сентября. Лисицу, а возможно, ещё лисёнка, в пятиметровом колодце с мусором неподалёку от Гостилиц заметили во время очередной полевой игры по мотивам компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. и не смогли пройти мимо. На поверхность зверя поднимали с помощью верёвки, с первого раза сделать это не вышло.
«Спасена доблестными сталкерами! Дважды перекусывала спускаемую веревку, но в конце концов смогли ее подцепить и вытащить», - рассказал организатор мероприятия. Спасённая оказалась «красивой, но злющей».