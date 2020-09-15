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15.09.2020 22:20
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Локальное подтопление добавило инфернальности вечерним сумеркам на Маршала Жукова

Двор в Красносельском районе Петербурга превратился в туманный аттракцион вечером 15 сентября. Подступы к жилым домам пришлось сушить теплоэнергетикам, хотя трубы ни при чём.

Фотографии локального подтопления на проспекте Маршала Жукова опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода растеклась по придворовой территории, температура угадывается по клубам пара.

В компании «Теплосеть Петербурга» сообщили, что вытекание обнаружили при плановом объезде около половины седьмого вечера. При этом никаких заметных дефектов на трубопроводе нет. Специалисты предприятия откачивают воду, после просушки им предстоит разобраться в причинах случившегося.

«Данное происшествие не повлияло на подачу горячей воды в близлежащие здания», - заверили «Фонтанку» в компании.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Термин "подтопление" в период "периодического протапливания" звучит интересно.
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