Двор в Красносельском районе Петербурга превратился в туманный аттракцион вечером 15 сентября. Подступы к жилым домам пришлось сушить теплоэнергетикам, хотя трубы ни при чём.



Фотографии локального подтопления на проспекте Маршала Жукова опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода растеклась по придворовой территории, температура угадывается по клубам пара.