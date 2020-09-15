Петербургский «Совкомфлот» перед размещением акций на IPO оценили в 4–5 млрд долларов
Аналитики «ВТБ Капитал» оценили стоимость петербургской компании «Совкомфлот» в 4–5 млрд долларов, сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомых с расчетами инвестбанка.
Как сообщает агентство 15 сентября, оценка в коридоре 4–5 млрд проводилась по методу дисконтированных денежных потоков (DCF). А оценка по методу EV/EBITDA (отношение стоимости компании к показателю EBITDA) составила 4,89 млрд долларов. По методу P/E (коэффициент, показывающий отношение стоимости акции к годовой прибыли на нее) цена получилась около 5,1 млрд долларов.
Напомним, что 15 сентября крупнейшая российская танкерная компания объявила, что решила выйти на IPO. Решение об этом обсуждалось целое десятилетие.