Крупнейшая российская танкерная компания решила выйти на IPO. Думали десять лет

Петербургский «Совкомфлот» — одна из крупнейших танкерных компаний в мире — после почти десяти лет обсуждения IPO все-таки решилась на первичное размещение своих акций.



Как сообщили в компании 15 сентября, «Совкомфлот» проведет IPO на Московской бирже в объеме не менее 500 млн долларов. Размещены будут только новые акции, и Российская Федерация, которая сейчас владеет компанией на 100%, сохранит мажоритарную долю.



«Данное предложение акций предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и вложить средства в быстрорастущего поставщика высококачественных транспортных услуг, обладающего значительным опытом работы в сложных климатических условиях и доказавшего способность достигать положительных финансовых результатов, а также свою приверженность внедрению современных, в первую очередь «зеленых» технологий, и повышению эффективности своей деятельности», — заявил генеральный директор — председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов.

