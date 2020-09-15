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15.09.2020 13:24
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Крупнейшая российская танкерная компания решила выйти на IPO. Думали десять лет

Петербургский «Совкомфлот» — одна из крупнейших танкерных компаний в мире — после почти десяти лет обсуждения IPO все-таки решилась на первичное размещение своих акций.

Как сообщили в компании 15 сентября, «Совкомфлот» проведет IPO на Московской бирже в объеме не менее 500 млн долларов. Размещены будут только новые акции, и Российская Федерация, которая сейчас владеет компанией на 100%, сохранит мажоритарную долю.

«Данное предложение акций предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и вложить средства в быстрорастущего поставщика высококачественных транспортных услуг, обладающего значительным опытом работы в сложных климатических условиях и доказавшего способность достигать положительных финансовых результатов, а также свою приверженность внедрению современных, в первую очередь «зеленых» технологий, и повышению эффективности своей деятельности», — заявил генеральный директор — председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов.

«Коммерсантъ» писал об обсуждении частичной приватизации «Совкомфлота» ещё почти десять лет назад, и вопрос распределения средств между компанией и государством оставался одним из наиболее спорных.

Напомним, что «Совкомфлот» увеличил чистую прибыль в 86 раз в 2019 году.

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