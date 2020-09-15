Художник Вася Ложкин открывает галерею на канале Грибоедова
Автор знаменитых котов и прочих ярких персонажей на полотнах, а также музыкант Вася Ложкин открывает свою галерею в Санкт-Петербурге. Об этом художник рассказал во вторник, 15 сентября, своим подписчикам в Instagram.
«Сижу у себя в мастерской и прячу свои лживые глаза под темными стеклами, пытаясь рассмешить господа Бога и всех вас, рассказав о своих творческих планах», — начал он.
Галерея откроется 25 сентября на набережной канала Грибоедова, 15.
По словам Ложкина, «петербургский филиал» будет «немного поменьше» столичного (галерея Васи Ложкина в Москве открылась осенью 2019 года. — Прим. ред.), но зато будет уютным и «в прекрасном месте», рядом со Спасом на Крови, Казанским собором и Русским музеем.
Специально для петербургской галереи Вася Ложкин сделал серию тематических картин.
«Подготовился к этому очень сильно. Нарисовал серию картинок, которая называется «Культурный кот Петербурга», — интригует популярный художник, известный своим уникальным жанром доступной фиксации человеческих пороков и сугубо национальных черт и «скреп».
Вася Ложкин остаётся одним из самых популярных художников в Рунете, чьи полотна тиражируют представители самых разных групп и сообществ россиян, от лиц вполне официальных до весьма оппозиционных. Сам художник в начале 2020 года рассказал «Фонтанке» о начале сотрудничества с российскими политиками. В 2016 году одна из картин художника была признана «экстремистской», о чём Ложкин рассказывал в эфире «Фонтанки». В 2018 году решение о признании картины «экстремистским» запрещённым материалом было отменено.