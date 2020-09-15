Художник Вася Ложкин открывает галерею на канале Грибоедова

Автор знаменитых котов и прочих ярких персонажей на полотнах, а также музыкант Вася Ложкин открывает свою галерею в Санкт-Петербурге. Об этом художник рассказал во вторник, 15 сентября, своим подписчикам в Instagram.



«Сижу у себя в мастерской и прячу свои лживые глаза под темными стеклами, пытаясь рассмешить господа Бога и всех вас, рассказав о своих творческих планах», — начал он.

Галерея откроется 25 сентября на набережной канала Грибоедова, 15.

