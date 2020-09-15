FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +13
75.19р89.36р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 19:48
1
Печать

Художник Вася Ложкин открывает галерею на канале Грибоедова

Автор знаменитых котов и прочих ярких персонажей на полотнах, а также музыкант Вася Ложкин открывает свою галерею в Санкт-Петербурге. Об этом художник рассказал во вторник, 15 сентября, своим подписчикам в Instagram.

«Сижу у себя в мастерской и прячу свои лживые глаза под темными стеклами, пытаясь рассмешить господа Бога и всех вас, рассказав о своих творческих планах», — начал он.

Галерея откроется 25 сентября на набережной канала Грибоедова, 15.

По словам Ложкина, «петербургский филиал» будет «немного поменьше» столичного (галерея Васи Ложкина в Москве открылась осенью 2019 года. — Прим. ред.), но зато будет уютным и «в прекрасном месте», рядом со Спасом на Крови, Казанским собором и Русским музеем.

Специально для петербургской галереи Вася Ложкин сделал серию тематических картин.

«Подготовился к этому очень сильно. Нарисовал серию картинок, которая называется «Культурный кот Петербурга», — интригует популярный художник, известный своим уникальным жанром доступной фиксации человеческих пороков и сугубо национальных черт и «скреп».

Вася Ложкин остаётся одним из самых популярных художников в Рунете, чьи полотна тиражируют представители самых разных групп и сообществ россиян, от лиц вполне официальных до весьма оппозиционных. Сам художник в начале 2020 года рассказал «Фонтанке» о начале сотрудничества с российскими политиками. В 2016 году одна из картин художника была признана «экстремистской», о чём Ложкин рассказывал в эфире «Фонтанки». В 2018 году решение о признании картины «экстремистским» запрещённым материалом было отменено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний