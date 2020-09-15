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15.09.2020 19:41
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Каждое пятое турагентство не открылось после снятия ограничений

До 20% турагентств после снятия ограничений перестали выходить на связь с туроператорами. Такие данные приводит 15 сентября Российский союз туриндустрии.

По данным организации, несколько тысяч турагентств не возобновили свою работу.

«После выхода постановления №1073 об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10–20% адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб «исхода» будет понятен весной», — говорится в сообщении РСТ.

«Молчание партнеров — симптом серьезного кризиса на розничном рынке», — приводит вывод организации РИА Новости.

Некоторые агентства съехали из своих офисов и перешли на удалёнку, оставив только личные мобильные телефоны. Многие существуют в замороженном состоянии и не оказывают даже минимальных слуг, которые уже возможны при нынешней ситуации.

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Комментарии (9)

Yksy
Туроператоры пытались вернуть деньги??? Кому?
Vurgagain
Не турагентства и были. Что будет дальше - непонятно, но до Великого Вируса большинство людей уже самостоятельно путешествовало. Во всяком случае , в моем окружении.
Покупать турпутевку? В 21 веке? Вы серьезно?
Нет , согласен, в Ближней Желудевке, наверное, это проблематично... Но мне кажется, все эти "дурьагентства" в городах базировались.
mangup
зачем они вообще нужны в таком количестве?
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