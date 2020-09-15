Каждое пятое турагентство не открылось после снятия ограничений

До 20% турагентств после снятия ограничений перестали выходить на связь с туроператорами. Такие данные приводит 15 сентября Российский союз туриндустрии.
По данным организации, несколько тысяч турагентств не возобновили свою работу.
«После выхода постановления №1073 об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10–20% адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб «исхода» будет понятен весной», — говорится в сообщении РСТ.
«Молчание партнеров — симптом серьезного кризиса на розничном рынке», — приводит вывод организации РИА Новости.
Некоторые агентства съехали из своих офисов и перешли на удалёнку, оставив только личные мобильные телефоны. Многие существуют в замороженном состоянии и не оказывают даже минимальных слуг, которые уже возможны при нынешней ситуации.