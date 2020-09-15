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15.09.2020 17:49
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Лодок почти не осталось. В Центральном яхт-клубе Петербурга убирают последние причалы

Акваторию Малой Невы у Речного яхт-клуба профсоюзов очищают от последних понтонов, сообщают «Фонтанке» читатели 15 сентября.

По словам очевидцев, в эти минуты на территории Яхт-клуба профсоюзов тяжелая техника срезает последние причалы. После этого в Гостевой и Парадной гаванях яхт-клуба не останется ни одной лодки. На место прибыли пожарные и полиция.

автор фото читатель «Фонтанки» Иван
автор фото читатель «Фонтанки» Иван
автор фото читатель «Фонтанки» Иван
автор фото читатель «Фонтанки» Иван
автор фото читатель «Фонтанки» Иван
автор фото читатель «Фонтанки» Иван

Источники «Фонтанки» в правоохранительных органах подтвердили, что на месте проводятся мероприятия городской прокуратурой, судебными приставами, транспортной полицией.

Очевидцы передают слухи о том, что в первой половине дня сотрудники правоохранительных органов увезли одного из яхтсменов, которого называют представителем компании — владельца причалов. «Фонтанка» обратилась за подтверждением этой информации в транспортную полицию.

Яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе в июне получил требование судебных приставов очистить акваторию Малой Невы по решению арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 2010 года. 31 июля яхтсменам объявили, что яхт-клуб закрывается. От них потребовали убрать все плавсредства с воды за два дня. Тогда же рабочие начали срезать первые причалы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

LindaMc
теперь понастроят своих бетонных чудищ и проход к воде перекроют, как на ЮБК и в Сочи
261738921
Во, пошли вслед за рестиком.
victor_k
...Скоро начнётся строительство элитного жулья...
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