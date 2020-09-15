По словам очевидцев, в эти минуты на территории Яхт-клуба профсоюзов тяжелая техника срезает последние причалы. После этого в Гостевой и Парадной гаванях яхт-клуба не останется ни одной лодки. На место прибыли пожарные и полиция.

Очевидцы передают слухи о том, что в первой половине дня сотрудники правоохранительных органов увезли одного из яхтсменов, которого называют представителем компании — владельца причалов. «Фонтанка» обратилась за подтверждением этой информации в транспортную полицию.



Яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе в июне получил требование судебных приставов очистить акваторию Малой Невы по решению арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 2010 года. 31 июля яхтсменам объявили, что яхт-клуб закрывается. От них потребовали убрать все плавсредства с воды за два дня. Тогда же рабочие начали срезать первые причалы.