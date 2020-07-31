Яхт-клуб закрывается: владельцы яхт получили сообщение, что клуб на Петровской косе прекращает работу
Владельцы яхт, пришвартованных на Петровской косе, 31 июля получили сообщение, что Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов прекращает свою работу. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.
«Уважаемые капитаны! По распоряжению Дербина В.Г. с сегодняшнего дня Речной яхт-клуб профсоюзов прекращает свою работу. Яхты надо поднять и разоружить. Понтоны будут убраны. Участники СППН, есть вариант эвакуировать вас до регаты в Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Прошу сообщить, кто готов последовать этому решению. Командор Наумов В.Н.”, - сказано в полученном яхтсменами сообщении.
Глава Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимир Дербин не смог подтвердить или опровергнуть «Фонтанке» эту информацию. «Определенные действия будут, но пока я не комментирую, я буду комментировать эту тему в понедельник», - заявил он, добавив, что сейчас направляется в яхт-клуб.
Командор Валентин Наумов. именем которого подписано сообщение, подтвердил достоверность изложенной в нем информации. По его словам, такое распоряжение Дербин издал 31 июля в устной форме.
Услышав, что Дербин не смог подтвердить информацию о закрытии яхт-клуба, Наумов сказал: «Это мой начальник, поэтому я его здесь не могу опровергнуть, но у меня есть другие сведения».
Ранее «Фонтанка» писала о многочисленных конфликтах вокруг территории Яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе, а также о требовании судебных приставов освободить акваторию малой Невы от имущества этого учреждения. Директор Речного яхт-клуба Вадим Епишин заявил, что имущества организации в воде нет, и все, что там сейчас есть принадлежит третьим лицам.
После материала «Фонтанки» читатели сообщили об увольнении главного тренера детской парусной секции Андрея Норнова, который был противником передачи юных спортсменов на обучение соседней Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта.
«Сам Дербин явился сегодня перед тренировкой на слип и радостно объявил об этом перед всеми детьми и родителями. Официальный приказ обещал в понедельник», - написали читатели в редакцию. Норнов в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что 31 июля получил от Дербина и Епишина требование написать в понедельник заявление об уходе по собственному желанию. Он подчеркнул, что писать заявление не собирается.