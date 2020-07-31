Яхт-клуб закрывается: владельцы яхт получили сообщение, что клуб на Петровской косе прекращает работу

«Уважаемые капитаны! По распоряжению Дербина В.Г. с сегодняшнего дня Речной яхт-клуб профсоюзов прекращает свою работу. Яхты надо поднять и разоружить. Понтоны будут убраны. Участники СППН, есть вариант эвакуировать вас до регаты в Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Прошу сообщить, кто готов последовать этому решению. Командор Наумов В.Н.”, - сказано в полученном яхтсменами сообщении.

Владельцы яхт, пришвартованных на Петровской косе, 31 июля получили сообщение, что Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов прекращает свою работу. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

Глава Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимир Дербин не смог подтвердить или опровергнуть «Фонтанке» эту информацию. «Определенные действия будут, но пока я не комментирую, я буду комментировать эту тему в понедельник», - заявил он, добавив, что сейчас направляется в яхт-клуб.

Командор Валентин Наумов. именем которого подписано сообщение, подтвердил достоверность изложенной в нем информации. По его словам, такое распоряжение Дербин издал 31 июля в устной форме.

Услышав, что Дербин не смог подтвердить информацию о закрытии яхт-клуба, Наумов сказал: «Это мой начальник, поэтому я его здесь не могу опровергнуть, но у меня есть другие сведения».

Ранее «Фонтанка» писала о многочисленных конфликтах вокруг территории Яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе, а также о требовании судебных приставов освободить акваторию малой Невы от имущества этого учреждения. Директор Речного яхт-клуба Вадим Епишин заявил, что имущества организации в воде нет, и все, что там сейчас есть принадлежит третьим лицам.