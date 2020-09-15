Петербург получит от федералов еще почти 2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом
Петербург заключил с Минздравом РФ соглашение о выделении дополнительных 841,8 млн рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.
Ранее в городской бюджет уже поступило 2,084 млрд рублей на выплаты медикам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Всего с марта по июль 45,5 тысячам работников медучреждений, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, выплатили 2,551 млрд рублей.
Также город заключил соглашение на получение дополнительного транша в 1,064 млрд рублей на выплаты «за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим» в оказании помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус. До этого из федерального бюджета Петербург получил на выплаты этого типа 4,44 млрд рублей. За апрель-июнь такую доплату перечислили 30 676 медработникам на общую сумму 4,283 млрд рублей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продлевает на сентябрь стимулирующие выплаты медикам из-за угрозы второй волны пандемии.
При этом более сотни петербургских медиков, пострадавших от коронавируса, пока не получили обещанную региональными властями компенсацию за перенесенную инфекцию. Комитет по социальной политике планирует запросить на 2021 год из городского бюджета около 2 млрд рублей на выплаты для них.