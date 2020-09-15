Петербург получит от федералов еще почти 2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом

Петербург заключил с Минздравом РФ соглашение о выделении дополнительных 841,8 млн рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.



Ранее в городской бюджет уже поступило 2,084 млрд рублей на выплаты медикам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Всего с марта по июль 45,5 тысячам работников медучреждений, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, выплатили 2,551 млрд рублей.



Также город заключил соглашение на получение дополнительного транша в 1,064 млрд рублей на выплаты «за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим» в оказании помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус. До этого из федерального бюджета Петербург получил на выплаты этого типа 4,44 млрд рублей. За апрель-июнь такую доплату перечислили 30 676 медработникам на общую сумму 4,283 млрд рублей.

