Смольный обещает пересмотреть отказы в коронавирусных выплатах медикам. Но на всех денег не хватит всё равно

116 переболевших ковидом медиков Петербурга получили отказы в выплатах, обещания о которых им звучали "из каждого утюга". Разобраться в спорных ситуациях в комитете по соцполитике рассчитывают до того, как те обратятся в суд, - выиграть его, мол, все равно не получится. А уборщицам и буфетчицам и вовсе добавки и не положены.

Порядок начисления ковидных компенсаций в Петербурге будет скорректирован. На 2021 год комитет по соцполитике намерен запросить 2 млрд рублей из городского бюджета на выплаты для медработников, пострадавших от коронавируса.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

По состоянию на 9 сентября в Петербурге заболевшими новым вирусом в результате оказания помощи пациентам признаны 6836 медработников, 35 из них умерли. Общая сумма оформленных выплат составила 1 миллиард 769 миллионов 800 тысяч рублей. По 300 тысяч рублей компенсации уже получили 5 826 человек, а семьи 22 скончавшихся — по миллиону. Отказано в «губернаторских» выплатах 116 заявителям. Почти все эти решения, за редким исключением, были приняты на уровне комиссий в медучреждениях.



Основная причина отказов в выплатах людям в белых халатах, признают в Смольном, кроется в формулировках, прописанных в актах городского правительства. Чтобы разобраться в ситуации, председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков инициировал совещание по поводу единовременных выплат сотрудникам Городской станции скорой помощи. Как минимум 55 из них переболели ковидом, но не получили обещанные губернатором 300 тысяч рублей компенсации. Так, фельдшер по приему вызовов Городской станции скорой помощи Станислав Яицкий получил акт комиссии работодателя о том, что он признан пострадавшим от коронавирусной инфекции. Но в управлении адресной социальной поддержки к документу возникли вопросы. В частности, к той части, где описаны должностные обязанности, которые исполнял заболевший: в их число не входит оказание помощи непосредственно пациентам с ковидом. Поэтому комитет отказал Яицкому в выплате. И подобные ситуации в городе — не редкость. Приглашенный на совещание депутат ЗакСа Борис Вишневский уверен, что если в акте говорится, что медик признан пострадавшим от ковида, выплату он должен получить. Вишневский напомнил собравшимся, как в посмертной компенсационной выплате пытались отказать семье легендарного врача скорой Владимира Маньковича. В его обязанности тоже не входило непосредственное оказание помощи пациентам, но после общественного резонанса решение было изменено.

«Я не понимаю, чем ситуация с Владимиром Самуиловичем принципиально отличается от случая Станислава Яицкого, - подчеркнул Вишневский. - Сотрудник, который сидит на вызовах, общается с сотрудниками, которые на эти вызовы ездят. И рискует заразиться. Эта выплата - компенсация не за квалификацию, а за риск, с которым сталкиваются те, кто работает в области оказания помощи больным с ковидом». В комитете в ответ на это возразили, что при трактовке «коронавирусных» актов приходится помнить о жестком контроле за расходованием бюджетных средств со стороны проверяющих организаций. В случае ошибки проблемы будут у комитета: например, в ведомство уже поступали акты о признании пострадавшими от ковида уборщиков, буфетчиц, кастелянтш и регистраторов. А они не являются медработниками. Получается, убирали/мыли/кормили больных, заразились, - и на доплаты рассчитывать не надо. Исполняющий обязанности начальника юридического управления комитета по соцполитике Глеб Макорта подчеркнул, что медработник должен получать выплату только при наличии прямой причинно-следственной связи между своим заболеванием и оказанием помощи больным с инфекцией. «Как в судебном процессе все доказательства анализируются в совокупности, так и акт анализируется комплексно, - сказал Маркота. - Решения об отказе являются правомерными, и мы готовы отстаивать их в суде, если до этого дойдет. По телефону невозможно определить, болеет пациент ковидом или нет. Ковид, извините за цинизм, по телефону не передается. Именно поэтому речь идет об отсутствии или наличии причинно-следственной связи. Риск человека, который принимает вызовы в диспетчерской, и риск человека, который непосредственно контактирует, несоизмерим». При этом в комитете уверены, что выиграть такой суд у юристов Смольного практически невозможно.

При этом есть филолого-юридический нюанс, который делает городской порядок начисления выплат значительно демократичнее, например, президентского. «На уровне города в соответствии с постановлением №221 мы можем назначать выплаты медикам, у которых коронавирус не был подтвержден лабораторно, то есть, ПЦР отрицательная. А вот по указу президента о выплатах медикам пострадавший должен и ПЦР положительную иметь, и сопутствующие заболевания: пневмонию, ОРВИ и так далее, - отметила заместитель председателя комздрава Ольга Гранатович. - То есть, в президентском указе требования жестче, чем в городском постановлении. И в указе говорится про «непосредственное оказание медицинской помощи», а в постановлении Смольного - о заражении ковидом «вследствие оказания медицинской помощи». Врачи и фельдшеры скорой, в том числе принимающие вызовы, оказывают медицинскую помощь. Не будет звонка и маршрутизации пациента — не будет и помощи. Я вынуждена признать, что у нас действует два разных документа. Фонд соцстрахования таким сотрудникам не должен выплачивать федеральные компенсации, а город — должен».

Глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время пересмотрит все имеющиеся в его ведомстве 116 отказов в выплатах сотрудникам медучреждений. «По итогам либо будут приняты положительные решения, либо комитету по здравоохранению будет предложено рассмотреть в рамках комиссии наши претензии к актам, - сказал чиновник. - Напрашивается необходимость внесения изменений в наши нормативные документы. Мы такие предложения сформулируем и в установленном порядке выступим с этой инициативой». Но при этом в комитете отмечают, что тем, кто из врачей и сестер не обратились в комитет раньше, не надо с этим спешить — лучше дождаться итогов пересмотров и выводов, которые когда-нибудь сделают чиновники. Пока не известно, какие именно корректировки будет предложено внести в постановление Смольного о выплатах или порядок назначения выплат, определенный комздравом. Действующий документ распространяется только на текущий год. Будет ли он продлен — вопрос открытый и зависит от позиции губернатора. Но комитет по соцполитике намерен предложить новый вариант постановления о выплатах с учетом полученного, в том числе негативного, опыта. Вопросов предстоит решить много, например: надо ли назначать разные суммы компенсации в зависимости от тяжести течения ковида и последствий для здоровья?

Александр Ржаненков признался, что, когда эпидемия началась, никто даже не предполагал, в какую сумму могут обойтись компенсационные выплаты медработникам. На них в будущем году комитет намерен запросить два миллиарда рублей. «Но эта сумма полностью не будет выделена», - отметил глава комитета. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»