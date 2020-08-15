«Мы что, должны были умереть, чтобы получить компенсацию за коронавирус?»

В Петербурге медикам, которые были признаны пострадавшими от коронавируса, отказывают в выплате обещанных 300 тысяч компенсации. Врачам и фельдшерам объясняют, что болеть-то они болели, но денег не получат, а если не согласны — могут обратиться в суд.

Сотрудникам Центральной подстанции скорой помощи, которых официально признали пострадавшими от ковида, было отказано в выплате, потому что они «не контактируют с пациентами напрямую».

Но, даже если контакт с зараженным пациентом был, переболевшему медику, чтобы получить компенсацию, может не хватить самой малости. «Инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, а ваш контакт с пациентом, у которого этот диагноз был подтвержден, случился за 15 дней до того, как вы заболели», - с такой формулировкой петербургского фельдшера районной «скорой помощи» отказались признать пострадавшей от новой коронавирусной инфекции. И, как следствие, лишили возможности получить обещанную Смольным компенсацию.

Центральная подстанция скорой помощи в Петербурге пережила массовое заражение коронавирусом еще в апреле. Переболевшие фельдшеры и врачи, вернувшись в строй, сдали свои документы в созданную комиссию — и получили акты о том, что они признаны пострадавшими от ковида вследствие оказания помощи пациентам. «В апреле на Центральной подстанции из 25 диспетчеров осталось всего семеро, - рассказала «Фонтанке» фельдшер Ирина (имя изменено). - У нас многие работают по совместительству, видимо, поэтому вирус попал в коллектив. Мы, конечно, не сидели на рабочих местах в защитных костюмах. Я заболела в начале мая. На работу я ездила на машине, в общественном транспорте подцепить коронавирус не могла, социальные контакты ограничила». Ирина болела месяц с подтвержденным диагнозом — новая коронавирусная инфекция. Все это время у нее держалась температура 37,5, чувствовалась сильная слабость, женщина перестала ощущать запахи и вкус пищи. До сих пор Ирина чувствует, что легкие не восстановились — при физических нагрузках выдох тяжелый и жесткий, пришлось отказаться от занятий спортом.

В соответствии с распоряжением комздрава, медик признается пострадавшим от новой коронавирусной инфекции вследствие оказания помощи пациентом выводом специальной комиссии, которую должен создать его работодатель. Результат работы комиссии — акт, который сотрудник отправляет в отдел соцзащиты по месту своей прописки, а отдел — переводит деньги по реквизитам, указанным в акте. Если медик иногородний, акт надо отправлять напрямую в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. В приказе комздрава нет ни слова о том, что соцзащита может оспорить решение комиссии. Комиссия на Центральной подстанции, изучив представленные Ириной документы, выдала ей документ о признании фельдшера пострадавшей от коронавируса. «С этим актом я поехала в отдел соцзащиты Фрунзенского района, - говорит медик. - Мои коллеги, прописанные в других районах, уже получали выплаты по таким же актам. А мне в начале августа пришел отказ. Объяснили, что я не контактирую с зараженными коронавирусом пациентами напрямую, поэтому выплата мне не положена». «Правовых оснований для предоставления единовременной выплаты не имеется. Решение может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством» - говорится в ответе администрации Фрунзенского района (есть в распоряжении редакции).

С аналогичной ситуацией столкнулись еще как минимум трое иногородних сотрудников Центральной подстанции. Они были признаны комиссией пострадавшими от коронавируса, однако из комитета по соцполитике им пришли отказы в выплатах, так как в актах не было фразы о том, что они непосредственно оказывали помощь зараженным коронавирусом. «Комиссия, созданная в нашей организации, признала нас пострадавшими от Covid-19 и выдала соответствующие акты, - рассказал «Фонтанке» фельдшер Станислав. - Наши коллеги, прописанные в Санкт-Петербурге, подали документы в районные отделения социальной защиты по месту постоянной регистрации. Областные и иногородние обратились в комитет по Социальной политике Санкт-Петербурга. Сейчас мы уже точно знаем, что выплаты начали производиться лишь в нескольких районах города (включая выплаты посмертно). Из администраций других районов Санкт-Петербурга приходят отказы, многие наши коллеги ещё ждут ответа. Причем не понятно, по какому принципу производятся или не производятся выплаты. Мы все работаем на одной подстанции и в одной организации». Кроме Станислава, свои документы «Фонтанке» предоставили еще два старших врача подстанции: у обоих были акты признания пострадавшими от коронавируса и оба получили решение об отказе в выплате из Смольного.

«Я совмещаю работу старшего врача на подстанции и на выездной бригаде «скорой», - рассказал «Фонтанке» старший врач Николай. - У меня был доказанный факт контакта с коронавирусной инфекцией до момента заболевания и шесть положительных мазков на коронавирус. Но в моем акте не указано, что я являюсь совместителем, просто указано, что я — старший врач оперативного отдела. Но наша комиссия признала меня пострадавшим от коронавируса. Как еще доказывать, кто где заболел, не понятно. Оперативные работники, действительно, не имеют прямого контакта с пациентами. Но при этом многие сотрудники нашего отдела выплаты получили». Собеседники «Фонтанки» отмечают, что некоторым сотрудникам подстанции произвели три района: Выборгский, Калининский и Невский районы. «Наша администрация предоставила нам средства индивидуальной защиты, но, видимо, концентрация вируса на подстанции уже была настолько высока, что победить его я не смогла, - рассказала старший врач подстанции Елена. - Я ушла на больничный. Болела я в течение месяца, тяжело, с пневмонией. Анализы на ковид были положительные. Комиссия работодателя признала нас пострадавшими. У нас поточная работа, нас невозможно перевести на удаленку. Многие коллеги болели, людей становилось все меньше. В конце концов, нас, старших врачей, осталось на подстанции всего двое. Но, когда у меня поднялась температура до сорока градусов, я уже не могла продолжать работать. Я живу в Кудрово, поэтому мне пришлось обратиться со своими документами в комитет по соцполитике. Мое обращение рассматривали около месяца. И в конце концов на электронную почту прислали решение об отказе в выплате. Даже во время войны ветеранами признали тех, кто трудился в тылу. Я врач-лечебник, я могла спокойно пойти работать на линию. Но главный врач сказал мне: «Ты уйдешь, а кто здесь будет заниматься распределением пациентов и организовывать связь со стационарами, лечащими врачами и бригадами?» И вот теперь нам сказали, что мы не имеем права на выплаты».

Письма комитета по соцполитике об отказах в выплатах, которые получили собеседники «Фонтанки» (есть в распоряжении редакции), заканчиваются одинаковой фразой: «Обжаловать данное решение вы можете в установленном гражданско-процессуальным законодательством Российской Федерации порядке». Медики отмечают, что готовы последовать совету Смольного. Пока же они обратились в аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и к депутату ЗакСа Борису Вишневскому. В ответ на депутатский запрос председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков сослался на постановление городского правительства №247 Порядок_выплат_мед.работникам_247.pdf. В документе указаны две причины для приятия решения об отказе: если заявитель представил неполные или недостоверные документы для получения выплаты и «отсутствие у заявителя права на предоставление единовременной выплаты». Что именно имеется в виду под «отсутствием права», в постановлении не уточняется. Зато в ответе комитета Вишневскому говорится, что для положительного решения по выплате в акте комиссии должны быть следующие сведения: должность работника, соответствующая номенклатуре медицинских должностей Минздрава; медорганизация, в которой работник служит, упоминается в постановлениях Смольного №221 или №247; в графе «диагноз» указана коронавирусная инфекция; и, наконец, самое главное — медработник заразился вследствие оказания помощи пациентам, которые заболели коронавирусной инфекцией.