Презумпция вины. Медиков Петербурга предупредили, что умирать от коронавируса нужно правильно

Далеко не все врачи, зараженные COVID-19, получат материальную помощь от города. Комитет здравоохранения позволил перекладывать ответственность на медработников и тем самым экономить бюджет.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Правом решать, «правильно» ли заразился медик коронавирусом или по своей небрежности, Смольный наделил главврачей больниц. Эксперты по охране труда видят острый конфликт интересов и прогнозируют вал отказов в материальных выплатах тем, кого президент Путин сравнил с воюющими на передовой.

С размером единовременных выплат медикам, пострадавшим при оказании помощи пациентам с COVID-19, Смольный определился еще две недели назад. В миллион рублей оценена смерть сотрудника больницы или скорой помощи, в 500 тысяч - инвалидность, в 300 тысяч - заражение без особых последствий для здоровья. Для этих целей выделены 30 миллионов рублей. Оставалось дело за малым - определить порядок признания медика пострадавшим. Задачу поручили комитету здравоохранения.



Пока комздрав разрабатывал этот порядок, петербургские медики начали массово заражаться коронавирусом и умирать. К 30 апреля зарегистрированы около 250 диагнозов COVID-19 у врачей, фельдшеров, санитаров. Если производить выплату по каждому случаю, 30-миллионная квота Смольного уже сейчас была бы выбрана наполовину - 8 миллионов семьям умерших и 7,5 миллионов зараженным.

Несколько дней назад на сайте комитета здравоохранения появился проект распоряжения, которым устанавливался порядок признания медработника пострадавшим. Из документа следовало, что семьи умерших с подтвержденным COVID-19 автоматически получали бы выплаты.

В пятницу, 30 апреля, на сайте Смольного появился окончательный вариант документа. В него внесено существенное дополнение. В справке о смерти причиной обязательно должна быть указана новая коронавирусная инфекция. Если медработник скончался от сопутствующих заболеваний, его семья на выплату претендовать не может. Пусть не покажется циничным, но родственники анестезиолога-реаниматолога Александровской больницы Сергея Белошицкого, умри он после 30 апреля, не получили бы обещанный Александром Бегловым миллион. В справке Белошицкого о смерти указана сердечно-легочная недостаточность, обусловленная пневмонией.



«Данный пункт [о точной причине смерти] был добавлен на этапе согласования проекта постановления правительства «О порядке и условиях предоставления единовременных выплат пострадавшим медицинским работникам», он носит уточняющий характер», - сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения.

Согласно распоряжению комздрава, выплата зараженным медикам почти целиком завязана на мнении главного врача того учреждения, где работает сотрудник.

К заявлению о выплате медработник должен приложить целый пакет документов, в том числе - и это будет главным препятствием для получения денег - «акт признания пострадавшим вследствие оказания помощи заболевшим пациентам».

Чтобы это признание состоялось, медработник должен стать объектом расследования. Его будет проводить комиссия самой больницы, где трудится зараженный. В нее войдут заместитель главного врача, непосредственный руководитель медработника (например, заведующий отделением), представитель охраны труда, член профсоюза.

Акт признания пострадавшим (или непризнания) утверждает главный врач.



Расследование должно не просто подтвердить или опровергнуть, что медработник заразился коронавирусом при исполнении служебных обязанностей (а не в метро), но и назвать конкретный фактор. Это может быть нарушение санэпидрежима, условий труда, выход из строя систем вентиляции, отсутствие или нехватка средств индивидуальной защиты. А кроме того, комиссия наделена полномочиями определять в процентах наличие вины медработника.

К примеру, 30 апреля анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин написал заявление о признании его пострадавшим вследствие оказания помощи больному с подтвержденным COVID-19. Врач заразился и прошел лечение в Боткина.

По этому заявлению Покровская больница проведет расследование. Акт будет утверждать главный врач Марина Бахолдина. Саяпин утверждает, что заразился из-за нехватки средств индивидуальной защиты, которыми его якобы не обеспечила Бахолдина. Чтобы медик получил право на выплату 300 тысяч рублей, главный врач должна сделать себя виноватой.



«Ни один руководитель учреждения в здравом уме не будет брать на себя ответственность и подписывать акт о признании работника пострадавшим, - считает доцент кафедры медицины труда СЗГМУ Мечникова, терапевт-профпатолог высшей категории Олег Швалев. - При обычном порядке установления профзаболевания расследование проводит независимая комиссия во главе с представителем Роспотребнадзора».

Заинтересованность главных врачей в непризнании медиков пострадавшими очевидна. Роструд уже предложил считать каждый случай заражения коронавирусом острым профессиональным заболеванием, проводить расследование (с участием Роспотребнадзора) и привлекать руководство медучреждений к ответственности. Не исключены ситуации, когда локальным актом больницы виновным в заражении будет признан сам медик (и тем самым его лишат права на выплату Смольного), а актом медико-социальной экспертизы - больница.

Как сообщил «Фонтанке» собеседник в правительстве Петербурга, город уже четко определился с тактикой подсчета COVID-19, и менять ее не планирует.



«У нас в статистику попадают люди, умершие от ковида, а не с ковидом, - говорит чиновник. - Случаев, когда пациентам с подтвержденным коронавирусом ставят причиной смерти онкологию, сердечную недостаточность, пневмонию, - десятки. На медиков будет распространяться та же методика».

В комитет здравоохранения Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что каждую смерть медработника будет исследовать комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19. Основанием для выплаты семье покойного действительно станет только запись в справке о смерти «причина - новая коронавирусная инфекция».

В Москве, как уточнили «Фонтанке» в департаменте здравоохранения, подсчет ведется иначе. Учитываются все пациенты, у которых получен положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония». «При этом причиной смерти может быть иное сопутствующее заболевание - для ведения статистики это значения не имеет», - добавили в департаменте.

