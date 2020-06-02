FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
68.98р76.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
02.06.2020 18:26
1
Печать

Ещё полторы сотни медиков из Петербурга признаны пострадавшими от COVID-19. Их общее число стремится к тысяче

Более 900 медиков, заболевших на работе коронавирусом, получат деньги из городского бюджета. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

«Положительные решения по выплатам из городского бюджета комиссионно приняты в отношении 931 медицинского работника, которые заболели на работе COVID-19. В их числе 7 погибших», — уточнили цифру в Смольном.

В соответствии с постановлением петербургского правительства, работники, заразившиеся коронавирусной инфекцией при оказании помощи пациентам, могут рассчитывать на единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей. Если медик из-за болезни получил инвалидность, сумма увеличивается ещё на 200 тысяч, если заражение COVID-19 приводит к летальному исходу — семья работника здравоохранения получит миллион.

Из резервного фонда города на эти цели выделено 600 млн рублей. Решение о предоставлении выплат принимается не позднее 10 дней со дня приема заявления. Ранее сообщалось, что деньги получили уже 394 «ковидных» медика и семьи троих умерших.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

261799441
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знaкoмства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/zzlove
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний