Ещё полторы сотни медиков из Петербурга признаны пострадавшими от COVID-19. Их общее число стремится к тысяче

Более 900 медиков, заболевших на работе коронавирусом, получат деньги из городского бюджета. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.



«Положительные решения по выплатам из городского бюджета комиссионно приняты в отношении 931 медицинского работника, которые заболели на работе COVID-19. В их числе 7 погибших», — уточнили цифру в Смольном.



В соответствии с постановлением петербургского правительства, работники, заразившиеся коронавирусной инфекцией при оказании помощи пациентам, могут рассчитывать на единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей. Если медик из-за болезни получил инвалидность, сумма увеличивается ещё на 200 тысяч, если заражение COVID-19 приводит к летальному исходу — семья работника здравоохранения получит миллион.

