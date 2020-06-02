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02.06.2020 11:45
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Почти 800 петербургских медиков признаны пострадавшими от коронавируса

Спецкомиссии в Петербурге рассмотрели около тысячи заявлений медработников, у которых был диагностирован COVID-19. Эту информацию 2 июня «Фонтанке» подтвердили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

«На 30 мая было рассмотрено 985 заявлений медработников, пострадавших вследствие оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, по 784 принято положительное решение, в том числе по шести умершим. Работа комиссий продолжается», — уточнили в аппарате.

Уже 394 медика получили 300 тысяч рублей, семьи троих умерших медицинских работников получили по миллиону, пишет «Интерфакс». По состоянию на 26 мая, в городе коронавирус был выявлен более чем у 3 тысяч медицинских работников. Восемь из них скончались.

В конце мая Минздрав поторопил больницы с выплатами и постановил, что с начала расследования причин заражения до получения страховых денег должно пройти не более четырёх дней.

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