Почти 800 петербургских медиков признаны пострадавшими от коронавируса

Спецкомиссии в Петербурге рассмотрели около тысячи заявлений медработников, у которых был диагностирован COVID-19. Эту информацию 2 июня «Фонтанке» подтвердили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



«На 30 мая было рассмотрено 985 заявлений медработников, пострадавших вследствие оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, по 784 принято положительное решение, в том числе по шести умершим. Работа комиссий продолжается», — уточнили в аппарате.



Уже 394 медика получили 300 тысяч рублей, семьи троих умерших медицинских работников получили по миллиону, пишет «Интерфакс». По состоянию на 26 мая, в городе коронавирус был выявлен более чем у 3 тысяч медицинских работников. Восемь из них скончались.

