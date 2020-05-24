Не более 4 дней. Минздрав уточнил сроки выплат заразившимся COVID-19 медработникам
С начала расследования обстоятельств заболевания медработников до выплаты им единовременной страховой выплаты должно проходить не более 4 дней. Эта информация 24 мая опубликована на сайте Министерства здравоохранения РФ.
Организация, которая поставила медицинскому работнику диагноз коронавирус, обязана незамедлительно уведомить Фонд соцстрахования и руководство учреждения, где работает медик. В свою очередь, работодатель должен создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения. Работа комиссии не может превышать 24 часа.
«По результатам расследования в ФСС направляется справка, на основании которой готовятся документы для осуществления единовременной страховой выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня получения справки ФСС осуществляется выплата. Таким образом, расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырех дней», — говорится на сайте Минздрава.
В случае временной нетрудоспособности из-за осложнений от заболевания COVID-19 медики получают страховую выплату в размере 68 811 рублей. В числе «страховых» осложнений — острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и другие.