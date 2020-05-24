Не более 4 дней. Минздрав уточнил сроки выплат заразившимся COVID-19 медработникам

С начала расследования обстоятельств заболевания медработников до выплаты им единовременной страховой выплаты должно проходить не более 4 дней. Эта информация 24 мая опубликована на сайте Министерства здравоохранения РФ.



Организация, которая поставила медицинскому работнику диагноз коронавирус, обязана незамедлительно уведомить Фонд соцстрахования и руководство учреждения, где работает медик. В свою очередь, работодатель должен создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения. Работа комиссии не может превышать 24 часа.