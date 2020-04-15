Петербургским врачам выплатят по 300 тысяч, если они заразятся COVID-19. В случае смерти семье положен миллион

Как говорится в документе, медицинские работники государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшие вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19, а также члены их семей имеют право на получение в 2020 году единовременных выплат. Если работник заражается новой коронавирусной инфекцией – ему предоставляется 300 тысяч рублей; в случае установления инвалидности - 500 тысяч рублей. «В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией – членам семьи медицинского работника предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллион рублей», - говорится в проекте.

Документ предписывает комитету по соцполитике и комздраву разработать порядок признания медика пострадавшим и решения о выплатах.

15 апреля стало известно о том, что в Петербурге 65 медработников заразились коронавирусом, однако лишь в трех случаях доказано, что то произошло при исполнении служебных обязанностей.

Ранее федеральный центр выделил Петербургу 635 млн на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу. Для врачей эта выплата определена в размере 80 тысяч, для среднего медицинского персонала — 50 тысяч, для младшего — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи будут платить 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам и экипажам — 25 тысяч. Кроме того, из петербургского бюджета водителям и санитарам скорой медицинской помощи будет выделено по 7960 рублей.



В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса. В Петербурге на 15 апреля выявили еще 130 заболевших COVID-2019. Один человек скончался, таким образом, в Северной столице погибли уже пять человек с коронавирусом. Всего в городе уже у 929 человек зафиксировали COVID-2019.