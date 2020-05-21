А судьи кто? Признавать медиков пострадавшими от COVID-19 будут 11 чиновников

Комитет здравоохранения определил состав комиссии, от которой зависит судьба зараженных коронавирусом и умерших медиков. В нее вошли 14 человек, включая 11 чиновников. Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, председателем комиссии будет назначена зампредседателя комитета здравоохранения Ольга Гранатович. Определять степень «пострадавшести» медика ей помогут другой зам Антипов, начальники комитетских отделов, представитель Роспотребнадзора, сотрудник комитета по труду, один профсоюзный работник и функционер той больницы, в которой работает зараженный.

Комиссия имеет статус апелляционной инстанции. В нее будут обращаться медики, не признанные пострадавшими собственным работодателем. «Фонтанка» писала, что больницам может быть невыгодно идти навстречу своим сотрудникам, так как статус пострадавшего автоматически бросает тень на эффективность работы главврачей по обеспечению стационара средствами защиты. От решения комиссии комздрава зависят траты городского бюджета на пострадавших и умерших медиков. По постановлению правительства, им положены выплаты от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов. При их равенстве решающим является слово Ольги Гранатович. Собираться всем необязательно, достаточно присутствие более половины членов комиссии. Апелляционную инстанцию комитет здравоохранения создал после статьи «Фонтанки» о презумпции вины медиков, вынужденных доказывать заражение коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей. Изначально процедура признания специалиста пострадавшим отдавала решающее слово главврачам больниц.