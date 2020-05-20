Послушали Путина внимательно. Беглов отчитался о том, что выплаты за COVID-19 дошли до врачей

Губернатор Александр Беглов сообщил, что медработникам в Петербурге произведены стимулирующие выплаты за работу с COVID-пациентами. 70 врачей получили компенсации за заражение.

Как сообщает 20 мая пресс-служба губернатора, дополнительные выплаты начислены и переведены врачам на зарплатные карты. По правительственному постановлению от второго апреля деньги получили 19 624 медиков. По следующему — от 12 апреля — 13 860 медработников. Кроме того, выплаты по 300 тысяч рублей из городского бюджета получили 68 медиков, заразившихся на работе. Семьям троих умерших от коронавирусной инфекции перечислено по миллиону рублей. Ранее Беглов сообщал, что в Петербурге заболели 2,5 тысячи медиков.

Напомним, 15 мая президент Владимир Путин раскритиковал систему доведения стимулирующих выплат до врачей с расчетом согласно фактически отработанному по COVID-19 времени. «Послушайте меня, послушайте внимательно! — заявил он главам регионов. — Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — заявил президент в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24». Александр Беглов 15 мая сообщал, что выплаты работникам здравоохранения, чья деятельность непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным COVID-19, по обоим постановлениям произведены на 486,7 млн рублей, их получили 19 822 человека. Накануне Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты надбавок врачам. Тогда же Путин снова вернулся к этой теме и заявил, что выплаты по-прежнему не дошли до медиков в полном объеме.