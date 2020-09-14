Из-за угрозы второй волны правительство РФ продлевает на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 14 сентября заявил, что угроза заражения новой инфекцией в России остается. Он призвал не игнорировать предписания специалистов.



«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию», — сказал премьер.

