Из-за угрозы второй волны правительство РФ продлевает на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 14 сентября заявил, что угроза заражения новой инфекцией в России остается. Он призвал не игнорировать предписания специалистов.
«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию», — сказал премьер.
Он сообщил, что кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, планирует продлить их и для соцработников.
С начала пандемии с России заразились COVID-19 1 068 320 человек, 878 700 — выздоровели.