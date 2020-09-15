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15.09.2020 15:15
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«Газпром нефть» хочет зарегистрировать цитату бизнес-тренера Тони Роббинса как товарный знак. Также интересуют Гёте и Локк

«Газпром нефть» подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы: «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь», в качестве товарного знака. На информацию о подаче заявки на сайте ведомства 15 сентября обратили внимание «Открытые медиа».

Высказывание принадлежит американскому бизнес-тренеру Тони Роббинсу, в России оно получило распространение как цитата для мотиваторов в соцсетях. Фраза встречается в русском переводе произведения Роббинса «Книга о власти над собой». Также тренер ее публиковал в своем Twitter.

«Газпром нефть» также подала заявки на регистрацию в качестве товарных знаков фраз немецкого писателя Вольфганга Гёте («То, что не начато сегодня, — не закончить завтра») и английского философа Джона Локка («Правильно мыслить более ценно, чем многое знать»). Товарные знаки регистрируются для широкого круга товаров и услуг — от канцелярских принадлежностей до ухода за меховыми изделиями. Представители компании не ответили на запрос «ОМ», так же поступили и представители Тони Роббинса.

Руководитель судебного направления компании «Онлайн патент» Александра Пелих заявил «ОМ», что Роббинс может подать в суд, если его не устроит регистрация его фразы в качестве товарного знака «Газпром нефти». Однако ему придется доказать, что «высказывание является результатом интеллектуальной деятельности, создана творческим трудом и имеет признаки оригинальности и неповторимости».

Тони Роббинс — один из самых известных бизнес-тренеров в мире, его состояние оценивали в 500 млн долларов. Среди его клиентов — экс-президент США Билл Клинтон, звезда НХЛ Уэйн Гретцки, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, актёр Хью Джекман.

Университет «Синергия» организовал выступление Роббинса в Москве осенью 2018 года. Тогда семинар бизнес-тренера в «Олимпийском» посетили 26 тысяч человек. Минимальная цена билета на мероприятие составила 27 тысяч рублей. После многие зрители жаловались на недоработки в организации, в том числе на большие очереди и сложности с синхронным переводом.

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Комментарии (3)

Вашъ Хозяинъ
"Пацанчик к успеху шел, но не повезло, не фартануло... " (с)
***_555
Надо им захватить букву Г. И брать бабки за её использование.
мухомор
Попахивает статусами из вконтактика десятилетней давности.
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