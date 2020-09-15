«Газпром нефть» хочет зарегистрировать цитату бизнес-тренера Тони Роббинса как товарный знак. Также интересуют Гёте и Локк
«Газпром нефть» подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы: «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь», в качестве товарного знака. На информацию о подаче заявки на сайте ведомства 15 сентября обратили внимание «Открытые медиа».
Высказывание принадлежит американскому бизнес-тренеру Тони Роббинсу, в России оно получило распространение как цитата для мотиваторов в соцсетях. Фраза встречается в русском переводе произведения Роббинса «Книга о власти над собой». Также тренер ее публиковал в своем Twitter.
The road to success is always under construction. It is a progressive course, not an end to be reached. #quoteoftheday— Tony Robbins (@TonyRobbins) October 31, 2016
«Газпром нефть» также подала заявки на регистрацию в качестве товарных знаков фраз немецкого писателя Вольфганга Гёте («То, что не начато сегодня, — не закончить завтра») и английского философа Джона Локка («Правильно мыслить более ценно, чем многое знать»). Товарные знаки регистрируются для широкого круга товаров и услуг — от канцелярских принадлежностей до ухода за меховыми изделиями. Представители компании не ответили на запрос «ОМ», так же поступили и представители Тони Роббинса.
Руководитель судебного направления компании «Онлайн патент» Александра Пелих заявил «ОМ», что Роббинс может подать в суд, если его не устроит регистрация его фразы в качестве товарного знака «Газпром нефти». Однако ему придется доказать, что «высказывание является результатом интеллектуальной деятельности, создана творческим трудом и имеет признаки оригинальности и неповторимости».
Тони Роббинс — один из самых известных бизнес-тренеров в мире, его состояние оценивали в 500 млн долларов. Среди его клиентов — экс-президент США Билл Клинтон, звезда НХЛ Уэйн Гретцки, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, актёр Хью Джекман.
Университет «Синергия» организовал выступление Роббинса в Москве осенью 2018 года. Тогда семинар бизнес-тренера в «Олимпийском» посетили 26 тысяч человек. Минимальная цена билета на мероприятие составила 27 тысяч рублей. После многие зрители жаловались на недоработки в организации, в том числе на большие очереди и сложности с синхронным переводом.