«Газпром нефть» подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы: «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь», в качестве товарного знака. На информацию о подаче заявки на сайте ведомства 15 сентября обратили внимание «Открытые медиа».



Высказывание принадлежит американскому бизнес-тренеру Тони Роббинсу, в России оно получило распространение как цитата для мотиваторов в соцсетях. Фраза встречается в русском переводе произведения Роббинса «Книга о власти над собой». Также тренер ее публиковал в своем Twitter.