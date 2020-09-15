В ЕС хотят создать «список Навального» для санкций за нарушение прав человека
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского».
«Санкционный режим [имени Алексея] Навального будет хорошим способом преследовать людей, которые нарушили права человека», — заявил 15 сентября Жозеп Боррель во время заседания европейской комиссии.
По его словам, новый санкционный список может напоминать по стилю «акт Магнитского». Он отметил, что этот вопрос должен обсуждаться Европейской комиссией.
Боррель призвал страны ЕС действовать. Он также осудил произошедшее с Алексеем Навальным.
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности считает, что ситуация с российским политиком «может иметь последствия для отношений России и ЕС».
«Закон Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».