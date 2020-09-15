FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 14:50
14
Печать

В ЕС хотят создать «список Навального» для санкций за нарушение прав человека

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского».

«Санкционный режим [имени Алексея] Навального будет хорошим способом преследовать людей, которые нарушили права человека», — заявил 15 сентября Жозеп Боррель во время заседания европейской комиссии.

По его словам, новый санкционный список может напоминать по стилю «акт Магнитского». Он отметил, что этот вопрос должен обсуждаться Европейской комиссией.

Боррель призвал страны ЕС действовать. Он также осудил произошедшее с Алексеем Навальным.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности считает, что ситуация с российским политиком «может иметь последствия для отношений России и ЕС».

«Закон Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

grannie
А каковы критерии включения в этот список? Вопрос не риторический, мне и вправду интересно, на основании ЧЕГО будут его вносить того или иного?
SanNik
Предлагаю запретить выезд из страны ВСЕМ чиновникам, представителям госкорпораций и их семей - пусть сидят в России и все сделки проворачивают только здесь.
Как военные - они имеют право покидать Россию только на время боевых действий - в атаку.
все остальное время - они служат на благо Родины.
Тогда и узнаем какие из чинуш патриоты.
Pilat
Был бы у нас МИД, а не желе, ввели бы в ответ список Милошевича и Каддафи.
Но у нас вместо МИД желеобразная субстанция.
Так что запад может спать спокойно, бомбить будут Воронеж, а не Берлин.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний