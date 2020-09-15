Ученый расскажет, когда мы начнем выращивать органы

За время самоизоляции могли и позабыть, что Планетарий № 1 — не только про звезды, но вообще про всё во вселенной. В том числе про стволовые клетки, о чем пойдет речь на бесплатной очной лекции 18 сентября. (14+)



Один из самых популярных запросов в поисковиках про стволовые клетки — «для омоложения». Стволовые клетки — это «клетки-подготовишки»: могут самообновляться и превращаться в клетки уже дифференцированные, т. е. те, из которых состоят наши органы и ткани. Вот было что-то одинаковое, а потом из этого одинакового получилось очень разное: нейрон, или клетка крови, или клетка печени и прочее — всего в организме больше 200 типов клеток. Тема стала горячей не так и давно, но сам термин «стволовая клетка» ввел русский ученый Александр Максимов аж в 1909 году: подразумевал, что из нее, как из ствола дерева, появляются другие «ветки»-клетки. Мечта человечества — конечно, выращивать себе запасные органы. Но во взрослом организме стволовых клеток на порядки меньше, чем у эмбриона, а у него их забирать неэтично. Однако наука придумала, как уже дифференцированную клетку превращать обратно в стволовую.

