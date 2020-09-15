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15.09.2020 09:15
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Арестованным торговцам анаболиками к сотне дел за попытку сбыта добавили контрабанду. Посылку со стероидами нашли на почте

Количество уголовных дел, фигурантами которых являются задержанные в июне этого года молодые люди, почти доросло до ста. Последним их объединили в контрабандистов анаболиков.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября, очередное дело было возбуждено накануне. По версии следствия, один из подозреваемых, по фамилии Ястребов, не позднее июня этого года заказал в Великобритании порядка 1,3 кг различных препаратов, продажа которых в России считается преступлением. Доставку он оформил на имя ничего не знающего о его делах человека, но дальше почтового отделения на проспекте Энгельса посылка не ушла.

По делу о контрабанде организованной преступной группой кроме Ястребова проходят Швец и Прайм. Все трое находятся под стражей за попытку сбыта анаболиков, в общей сложности по этой статье на них 95 уголовных дел. Вещества продавали через Интернет.

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Комментарии (1)

hal9000
Да эти бройлеры зашли б на любую птицефабрику..там этого добра завались...курей кормят растут как на дрожжах ..и качались бы...но правда качки обычно товарищи глупые...им надо тоже самое в красивой упаковке...
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