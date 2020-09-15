Арестованным торговцам анаболиками к сотне дел за попытку сбыта добавили контрабанду. Посылку со стероидами нашли на почте

Количество уголовных дел, фигурантами которых являются задержанные в июне этого года молодые люди, почти доросло до ста. Последним их объединили в контрабандистов анаболиков.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября, очередное дело было возбуждено накануне. По версии следствия, один из подозреваемых, по фамилии Ястребов, не позднее июня этого года заказал в Великобритании порядка 1,3 кг различных препаратов, продажа которых в России считается преступлением. Доставку он оформил на имя ничего не знающего о его делах человека, но дальше почтового отделения на проспекте Энгельса посылка не ушла.