На Украине прохудился газопровод, соединяющий Россию и Европу. Причина разгерметизации неизвестна
В Киевской области произошла разгерметизация газопровода высокого давления «Уренгой - Помары - Ужгород». По нему газ из России поступает в Европу. О случившемся 15 сентября сообщается на сайте Чабановского сельсовета.
«Произошел мощный выброс газа в окружающую среду. На место происшествия выехал председатель сельсовета Александр Киризлиев», - сказано в сообщении.
По словам главы сельсовета, чрезвычайным службам удалось взять ситуацию под контроль. Выход газа прекращен посредством заглушки. Местных жителей попросили не паниковать.
Причина ЧП и масштаб утечки пока не сообщаются. Жители близлежащих сёл и деревень сидят без электричества. Украинские СМИ пишут, что разгерметизации предшествовали «сильный гул, а потом — громкий взрыв».
Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что в Васильковском районе Киевской области, «особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00.20 - очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора». При этом, по его данным, пламени не видно.