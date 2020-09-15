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15.09.2020 08:18
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На Украине прохудился газопровод, соединяющий Россию и Европу. Причина разгерметизации неизвестна

В Киевской области произошла разгерметизация газопровода высокого давления «Уренгой - Помары - Ужгород». По нему газ из России поступает в Европу. О случившемся 15 сентября сообщается на сайте Чабановского сельсовета.

«Произошел мощный выброс газа в окружающую среду. На место происшествия выехал председатель сельсовета Александр Киризлиев», - сказано в сообщении.

По словам главы сельсовета, чрезвычайным службам удалось взять ситуацию под контроль. Выход газа прекращен посредством заглушки. Местных жителей попросили не паниковать.

Причина ЧП и масштаб утечки пока не сообщаются. Жители близлежащих сёл и деревень сидят без электричества. Украинские СМИ пишут, что разгерметизации предшествовали «сильный гул, а потом — громкий взрыв».

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что в Васильковском районе Киевской области, «особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00.20 - очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора». При этом, по его данным, пламени не видно.

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Комментарии (8)

f0ntan
Всю вину за развал хохлятского газопровода возложат на Россию
0day
Трубу чистили....
sakorol
Запахло новичком, опять мы будем виноваты
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