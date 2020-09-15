На Украине прохудился газопровод, соединяющий Россию и Европу. Причина разгерметизации неизвестна

В Киевской области произошла разгерметизация газопровода высокого давления «Уренгой - Помары - Ужгород». По нему газ из России поступает в Европу. О случившемся 15 сентября сообщается на сайте Чабановского сельсовета.



«Произошел мощный выброс газа в окружающую среду. На место происшествия выехал председатель сельсовета Александр Киризлиев», - сказано в сообщении.



По словам главы сельсовета, чрезвычайным службам удалось взять ситуацию под контроль. Выход газа прекращен посредством заглушки. Местных жителей попросили не паниковать.

