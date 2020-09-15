Южная Осетия открывает границу с Россией и отменяет карантин для приезжих

«С 00:00 15 сентября 2020 года отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Южная Осетия и возобновляется пересечение государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме», - цитирует ТАСС сообщение правительства республики.

Южная Осетия открывает границу с Россией с полуночи 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

В пресс-службе югоосетинского кабмина уточнили, что это означает также отмену двухнедельного карантина для приезжающих в страну. При этом там заявили, что после открытия границы будут усилены противоэпидемические мероприятия.



Запрет на пересечение границы с Россией действовал в Южной Осетии с начала апреля. При этом РФ пока не сообщала о снятии ограничений, хотя еще 10 сентября анонсировалось, что распоряжение об открытии сухопутной границы с республикой будет подписано в ближайшее время.

