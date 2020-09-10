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10.09.2020 20:46
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Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 10 сентября объявил о скором открытии границ с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение правительство будет подписано в ближайшие дни.

Такое решение было принято после заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Предложение открыть границу поступило России от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 30 августа. Предполагаемой датой он называл 15 сентября. Республика также приготовилась принимать приезжих, увеличив запас медикаментов.

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