Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 10 сентября объявил о скором открытии границ с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение правительство будет подписано в ближайшие дни.



Такое решение было принято после заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Предложение открыть границу поступило России от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 30 августа. Предполагаемой датой он называл 15 сентября. Республика также приготовилась принимать приезжих, увеличив запас медикаментов.