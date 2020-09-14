FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 23:35
8
Печать

Месть дрифтеру. Летящая Ferrari споткнулась о виляющий BMW в Петербурге, авария попала на видео

Дрифтер на BMW в Петербурге нашел достойного соперника в виде несущейся Ferrari. Их встреча попала на видео.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 сентября на Комендантском проспекте дрифтовал черный BMW 6-й серии. Он вилял среди других машин, оттормаживал на перекрестке и заново кружил с заносом. При подготовке очередного маневра дрифтер не учел летящую Ferrari.

«Фонтанка.ру»

В пресс-службе УГИБДД Петербурга и области сообщили, что информация о ДТП в полицию не поступала. Пострадавшим медицинская помощь не потребовалась.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Zloi_prohozhiy
Чу4ело на БМВ знатно попал, прям радует. Так лохануться
kоt-obormot
Два дебила, это сила!
Капитан Очевидность2
Где тот чувак, что в комментах всё время пишет, что бмв - диагноз?
Сегодня однозначно его день, потому как не согласиться с этим утверждением сегодня будет очень сложно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний