Месть дрифтеру. Летящая Ferrari споткнулась о виляющий BMW в Петербурге, авария попала на видео
Дрифтер на BMW в Петербурге нашел достойного соперника в виде несущейся Ferrari. Их встреча попала на видео.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 сентября на Комендантском проспекте дрифтовал черный BMW 6-й серии. Он вилял среди других машин, оттормаживал на перекрестке и заново кружил с заносом. При подготовке очередного маневра дрифтер не учел летящую Ferrari.
«Фонтанка.ру»
В пресс-службе УГИБДД Петербурга и области сообщили, что информация о ДТП в полицию не поступала. Пострадавшим медицинская помощь не потребовалась.