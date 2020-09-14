Четыре фильма «Дау» Хржановского, в числе которых победитель Берлинале, не выйдут на экраны в России

Как 14 сентября передают РИА Новости из зала суда, представитель Минкультуры подчеркнул: эксперты установили, что в фильмах «Дау. Наташа», «Дау. Нора. Сын», «Дау. Саша. Валера» и «Дау. Новый человек» присутствуют сцены порнографического характера, снятые «не в рамках игры актеров», это «натуралистическая абсолютно съемка происходящего».

При этом, по словам представителя кинокомпании, спорные сцены — неотъемлемая часть картин, «их целью является передать общий смысл сюжета, переживания героев», и ни одна из них не была снята с каким-либо призывом.



«Ни в коем случае ни один из фильмов… не направлен на популяризацию порнографии, на ее распространение, на призыв к ее съемкам, ее просмотру. Думаю, у большинства ровно обратное впечатление от просмотра данных кинокартин», — заявил он на заседании.



Одна из не допущенных на большой экран частей — «Дау. Наташа» — получила приз Берлинского кинофестиваля за выдающееся художественное решение.



Минкульт отказался выдавать прокатное удостоверение отдельным частям проекта «Дау», усмотрев там материалы, пропагандирующие порнографию, в ноябре 2019 года. Мировая премьера проекта прошла в январе 2019 года в Париже. Работа над ним продолжалась десять лет. То, что часть контента зритель в России, вероятнее всего, не увидит, предполагали уже первые посетители: во время работы актёры практически не играли, а делали то же, что в обычной жизни, пока авторы провоцировали взаимодействие между ними. Камеры в это время фиксировали всё, от обыденных разговоров и конфликтов между героями до изнасилований. «Дау» состоит из десятка частей. Первые шесть эпизодов без проблем получили прокатное удостоверение в России.

