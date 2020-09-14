Три школьника — девочка и два мальчика — пострадали после полицейской погони и ДТП в Подмосковье. Следственный комитет показывает, как это всё выглядело из полицейской машины.

Как сообщает 14 сентября СК РФ в своём YouTube-канале, инцидент произошёл накануне на Минском шоссе в Одинцово. По предварительным данным, 13-летний мальчик взял автомобиль своего отчима без его ведома и позвал покататься по Москве своих ровесников, девочку и мальчика. В Правилах дорожного движения юный водитель оказался слаб, и его нарушения заметили сотрудники ГИБДД. Останавливаться школьник не пожелал, и полицейские начали погоню, во время которой водитель не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение.