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14.09.2020 17:24
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СК показывает видео из полицейской машины, догонявшей в Подмосковье 13-летних детей

Три школьника — девочка и два мальчика — пострадали после полицейской погони и ДТП в Подмосковье. Следственный комитет показывает, как это всё выглядело из полицейской машины.

Как сообщает 14 сентября СК РФ в своём YouTube-канале, инцидент произошёл накануне на Минском шоссе в Одинцово. По предварительным данным, 13-летний мальчик взял автомобиль своего отчима без его ведома и позвал покататься по Москве своих ровесников, девочку и мальчика. В Правилах дорожного движения юный водитель оказался слаб, и его нарушения заметили сотрудники ГИБДД. Останавливаться школьник не пожелал, и полицейские начали погоню, во время которой водитель не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение.

Пострадали все трое подростков. Их с различными травмами и переломами, в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Следственный отдел по городу Одинцово ведёт проверку. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, изъяты записи видеорегистратора, запрошены записи с камер видеонаблюдения, также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.

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Комментарии (3)

teodor
Для 13 лет они уж очень носятся
мухомор
Наше ГИБДД как всегда.
Я не про школоту и погоню. Я про последующие действия.
В отличае от европейский и американских (ну уж извините за это шаблонное сравнение), наши доблестные сотрудники охраны порядка на дорогах "прячут" свои автомобили с включёнными люстрами за аварийными автомобилями. То есть, на давно загнившем западе ставят перед аварией с включённой мигалкой, что бы другие избежали столкновения. А наши же убирают, а то иначе за свои деньги потом придётся ремонтировать служебную машину. А проблемы других автомобилистов это их проблемы.
hal9000
хорошо повеселились...сами инвалидами останутся..машину разбили плюс еще счет родителям кругленький выставят..
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