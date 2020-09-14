СК показывает видео из полицейской машины, догонявшей в Подмосковье 13-летних детей
Три школьника — девочка и два мальчика — пострадали после полицейской погони и ДТП в Подмосковье. Следственный комитет показывает, как это всё выглядело из полицейской машины.
Как сообщает 14 сентября СК РФ в своём YouTube-канале, инцидент произошёл накануне на Минском шоссе в Одинцово. По предварительным данным, 13-летний мальчик взял автомобиль своего отчима без его ведома и позвал покататься по Москве своих ровесников, девочку и мальчика. В Правилах дорожного движения юный водитель оказался слаб, и его нарушения заметили сотрудники ГИБДД. Останавливаться школьник не пожелал, и полицейские начали погоню, во время которой водитель не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение.
Пострадали все трое подростков. Их с различными травмами и переломами, в тяжёлом состоянии госпитализировали.
Следственный отдел по городу Одинцово ведёт проверку. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, изъяты записи видеорегистратора, запрошены записи с камер видеонаблюдения, также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.