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14.09.2020 16:52
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Блок единороссов и самовыдвиженцев победил на выборах губернаторов в России

В 20 субъектах РФ с 11 по 13 сентября прошли выборы глав регионов. В Центризбиркоме подвели их предварительные итоги к вечеру 14 сентября.

Лучшие результаты показали Леонид Развожаев (Севастополь; 85,72%), Александр Дрозденко (Ленобласть; 83,61%), Рустем Минниханов (Татарстан; 83,28%), Вениамин Кондратьев (Краснодар; 82,97%). Худшие показатели у Игоря Кобзева (Иркутск; 60,79%), Сергея Ситникова (Кострома; 64,66%), Василия Голубева (Ростов; 65,60%) и единственного представители партии ЛДПР Алексея Островского (Смоленск; 56,54%).

Отметим, в девяти регионах выиграли врио губернаторов, которых ранее назначил Владимир Путин. В итоге в выборах приняли участие и одержали победу 12 представителей «Единой России», семеро самовыдвиженцев и один либерал-демократ.

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Комментарии (1)

BrotherRabbit
Да здравствует нерушимый блок единороссов и самовыдвиженцев!
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