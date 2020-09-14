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14.09.2020 10:47
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Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти. Скандальный депутат Петров уходит в Сланцы

Александр Дрозденко набирает на выборах губернатора Ленинградской области 83,61% после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По подсчетам Леноблизбиркома, явка составила 51,52% (701 167 человек). В итоге результаты голосования выглядят следующим образом:

Александр Дрозденко — 83,61%;

Андрей Лебедев — 7,30%;

Александр Перминов — 4,57%;

Александр Габитов — 3,06%.

Известный своими громкими инициативами бывший депутат областного ЗакСа Владимир Петров избрался в Загривском поселении Сланцевского района с результатом 66,2%. По информации 47news, он может стать главой Сланцевского района.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Ну що там, местные Тихановские с Бабариками уже заряжены? Стачкомы на госзаводах листовки заказали?
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