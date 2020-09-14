Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти. Скандальный депутат Петров уходит в Сланцы

Александр Дрозденко набирает на выборах губернатора Ленинградской области 83,61% после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу правительства региона.



По подсчетам Леноблизбиркома, явка составила 51,52% (701 167 человек). В итоге результаты голосования выглядят следующим образом:



Александр Дрозденко — 83,61%;



Андрей Лебедев — 7,30%;



Александр Перминов — 4,57%;



Александр Габитов — 3,06%.



Известный своими громкими инициативами бывший депутат областного ЗакСа Владимир Петров избрался в Загривском поселении Сланцевского района с результатом 66,2%. По информации 47news, он может стать главой Сланцевского района.

