ДТП на КАД попало на видео: водитель потерял управление и закрутил соседей, начался пожар
На КАД растёт пробка из-за ДТП на одном из самых загруженных участков – на внутреннем кольце в районе вантового моста.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 сентября около 13:45 на 58-м километре внутреннего кольца столкнулись три легковых автомобиля. После столкновения один из них загорелся, но был оперативно потушен водителем. Никто не пострадал.
Странный манёвр предполагаемого виновника аварии и последующие «пируэты» зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобилиста. Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В настоящее время на месте происшествия находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации и ГИБДД. Повреждённые машины заняли полосу безопасности, первую и вторую полосы, отмечают в Упрдоре.
В 14:30 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал на этом участке затор длиной 7,7 километра – от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.