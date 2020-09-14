На КАД растёт пробка из-за ДТП на одном из самых загруженных участков – на внутреннем кольце в районе вантового моста.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 сентября около 13:45 на 58-м километре внутреннего кольца столкнулись три легковых автомобиля. После столкновения один из них загорелся, но был оперативно потушен водителем. Никто не пострадал.

Странный манёвр предполагаемого виновника аварии и последующие «пируэты» зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобилиста. Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».