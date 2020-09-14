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14.09.2020 15:53
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ДТП на КАД попало на видео: водитель потерял управление и закрутил соседей, начался пожар

На КАД растёт пробка из-за ДТП на одном из самых загруженных участков – на внутреннем кольце в районе вантового моста.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 сентября около 13:45 на 58-м километре внутреннего кольца столкнулись три легковых автомобиля. После столкновения один из них загорелся, но был оперативно потушен водителем. Никто не пострадал.

Странный манёвр предполагаемого виновника аварии и последующие «пируэты» зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобилиста. Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В настоящее время на месте происшествия находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации и ГИБДД. Повреждённые машины заняли полосу безопасности, первую и вторую полосы, отмечают в Упрдоре.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

В 14:30 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал на этом участке затор длиной 7,7 километра – от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.

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Комментарии (2)

hal9000
Очень похоже что это шахматист..
Роман Романович
Казнить ублюдка.
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