Петербургские фирмы заплатят миллион за небрежность к наследию ЮНЕСКО на Соловках

Работы по сохранению Соборной колокольни ансамбля Соловецкого монастыря обернулись крупным штрафом для компаний в Петербурге. Проект реконструкции особо охраняемого комплекса готовил инженер, в компетенции которого не уверен Минкульт.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 сентября, Октябрьский районный суд привлёк к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия архитектурно-реставрационную мастерскую «Вега» и компанию «Управление строительными проектами».

