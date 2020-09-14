Петербургские фирмы заплатят миллион за небрежность к наследию ЮНЕСКО на Соловках
Работы по сохранению Соборной колокольни ансамбля Соловецкого монастыря обернулись крупным штрафом для компаний в Петербурге. Проект реконструкции особо охраняемого комплекса готовил инженер, в компетенции которого не уверен Минкульт.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 сентября, Октябрьский районный суд привлёк к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия архитектурно-реставрационную мастерскую «Вега» и компанию «Управление строительными проектами».
В июне-июле Минкульт провёл административное расследование и установил, что к работам по сохранению Соборной колокольни XVIII века в Архангельской области подошли без должной бережности. Так, «УСП» нарушило принципы проведения историко-культурной экспертизы в части научной обоснованности, объективности и законности, а также независимости экспертов. Компания заключила договор с мастерской «Вега», которая должна была подготовить проектную документацию, главным по проекту стал инженер мастерской Морозов, он же гендиректор «УСП».
«Вместе с тем, согласно официальным данным, размещенным для всеобщего доступа в сети «Интернет» в Росреестре аттестованных Минкультуры России специалистов в области сохранения объектов культурного наследия, специалист Ю.П. Морозов отсутствует», — добавляют в пресс-службе. Ни одно из этих обстоятельств на заключение договора не повлияло.
Суд оштрафовал каждую фирму на 500 тысяч рублей.
Соборная колокольня на набережной бухты Благополучия в Архангельской области входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век — первая половина XX века. Он же является частью объекта всемирного наследия (ЮНЕСКО) «Культурно-исторический комплекс Соловецких островов».