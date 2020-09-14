Полиция Омска ищет «зайца», который прокатился на запасном колесе машины ППС
Полиция Омской области ищет мужчину, который прицепился к запасному колесу патрульной машины ППС, пишет издание «Подъём» 14 сентября со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
«В настоящее время проводится проверка. Личность мужчины, который зацепился за служебный автомобиль, устанавливается», — сообщили в ведомстве.
На видео, опубликованном 13 сентября в группе «ВКонтакте» «ЧП Омск», попала машина патрульно-постовой службы, которая везла задержанного за мелкое хулиганство. Во время перевозки к автомобилю сзади прицепился мужчина, который некоторое время ехал, держась за запасное колесо, а затем благополучно спрыгнул. Пока что неизвестно, были ли хулиган и «заяц» знакомы.
ЧП Омск / vk.com