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14.09.2020 14:00
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«Никогда этого не было в таком масштабе». Памфилова рассказала о хамстве наблюдателей на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в единый день голосования работали наблюдатели, которые хамили и проявляли немотивированную агрессию. Информация об этом 14 сентября появилась в информационном телеграм-канале ЦИК России.

По словам главы комиссии, ЦИК и нижестоящие избирательные комиссии «сделали все возможное, чтобы создать наблюдателям максимально благоприятную атмосферу», и подавляющее число наблюдателей добросовестно все эти три дня «обеспечивали законность проведения кампании».

В то же время со стороны определенного числа наблюдателей наблюдались хамство, грубость, немотивированная агрессия, сказала Памфилова, добавив, что ряд комиссий работали в такой обстановке «практически все три дня».

«Я не знаю, как они выдержали. Их буквально провоцировали на ответные действия. Никогда этого не было в таком масштабе. Это дополнительный фактор, который усложнял работу наших комиссий», — добавила она.

Штабы наблюдателей сообщали о попытках ограничения прав наблюдателей, в частности, применении физической силы при попытках приблизиться для ознакомления с документацией. «Наблюдатели Петербурга» рассказали, что приятным исключением стала работа комиссий в Великом Новгороде, где проходили дополнительные выборы депутата областной думы.

В единый день голосования 13 сентября выборы разного уровня прошли в 83 регионах страны. В четырех прошли дополнительные выборы в Госдуму, в 20 субъектах — выборы губернаторов (из них 18 — прямые, двух глав выбирали парламентским голосованием), региональных депутатов избирали в 11 субъектах, а также в 22 столицах регионов избирали новый созыв гордум. В большинстве победу одержали единороссы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что от этой ситуации «многих тошнит».

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Комментарии (8)

SNOW
Что Панфиловна имеет в виду под термином "масштаб"? Не путает ли она термины, чего доброго?
08061962
Идёт подготовка к отмене наблюдателей. ПЖиВу они очень мешают.
houspi
Никогда такого не было, и вот опять.
Некоторые наблюдатели, видите ли, не уважают избирательную комиссию, которая вообще никого не уважает.
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