«Никогда этого не было в таком масштабе». Памфилова рассказала о хамстве наблюдателей на выборах

По словам главы комиссии, ЦИК и нижестоящие избирательные комиссии «сделали все возможное, чтобы создать наблюдателям максимально благоприятную атмосферу», и подавляющее число наблюдателей добросовестно все эти три дня «обеспечивали законность проведения кампании».

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в единый день голосования работали наблюдатели, которые хамили и проявляли немотивированную агрессию. Информация об этом 14 сентября появилась в информационном телеграм-канале ЦИК России.

В то же время со стороны определенного числа наблюдателей наблюдались хамство, грубость, немотивированная агрессия, сказала Памфилова, добавив, что ряд комиссий работали в такой обстановке «практически все три дня».



«Я не знаю, как они выдержали. Их буквально провоцировали на ответные действия. Никогда этого не было в таком масштабе. Это дополнительный фактор, который усложнял работу наших комиссий», — добавила она.



Штабы наблюдателей сообщали о попытках ограничения прав наблюдателей, в частности, применении физической силы при попытках приблизиться для ознакомления с документацией. «Наблюдатели Петербурга» рассказали, что приятным исключением стала работа комиссий в Великом Новгороде, где проходили дополнительные выборы депутата областной думы.

