«Многих тошнит». Жириновский прокомментировал итоги региональных выборов в России и заявил, что мы «идем к белорусскому сценарию»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал завершившиеся накануне в России выборы губернаторов и региональных парламентов.



«20-й год подряд повсюду на выборах побеждает одна, проправительственная партия, да ещё и с разгромными результатами. Люди с улыбками выходят на улицу на следующий день после таких выборов? Нет. Многих тошнит!» — написал Жириновский в своем официальном телеграм-канале 14 сентября.



Отметим, согласно предварительным итогам выборов, в большинстве регионов побеждает «Единая Россия», хотя в Томске и Новосибирске в гордуму, судя по всему, удалось пробиться главам региональных штабов Навального.

