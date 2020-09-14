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14.09.2020 12:38
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«Многих тошнит». Жириновский прокомментировал итоги региональных выборов в России и заявил, что мы «идем к белорусскому сценарию»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал завершившиеся накануне в России выборы губернаторов и региональных парламентов.

«20-й год подряд повсюду на выборах побеждает одна, проправительственная партия, да ещё и с разгромными результатами. Люди с улыбками выходят на улицу на следующий день после таких выборов? Нет. Многих тошнит!» — написал Жириновский в своем официальном телеграм-канале 14 сентября.

Отметим, согласно предварительным итогам выборов, в большинстве регионов побеждает «Единая Россия», хотя в Томске и Новосибирске в гордуму, судя по всему, удалось пробиться главам региональных штабов Навального.

«Хабаровск вышел на улицы, вся Белоруссия восстала — примеры перед глазами, а никаких мер, чтобы это предотвратить по всей России, не предпринимается. Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию», — подытожил свою оценку ситуации глава ЛДПР.

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Комментарии (7)

BSB888
Бедный Вольвафич переживает не зря. Он вместе с Фургалом показал, что даже вроде абсолютно лояльные к Кремлю партии, могут вдруг изменить. Не партия конечно, а человек из этой партии, Фургал например. А в Кремле всё просто: все действия власти должны сводится к удержанию этой власти. Так что будет у нас однопартийная система чиновников-исполнителей. Как говорится: «можно вывезти девушку из деревни, а деревню Из девушки-никогда.» Это про Путина и его Коммунистический мозг. Чем дальше тем Россия всё больше начинает быть похожа на поздний СССР.
Печенеги и половцы
Юродивых и шутов, всегда при правителях держали, правду говорить
Strelets 77
Правильные слова, Владимир Вольфович!
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